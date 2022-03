HOFER širi možnost krajšega delovnika z ugodnostmi polne zaposlitve

Številne raziskave kažejo, da se bo zaposlovanje v letu 2022 še okrepilo. Po drugi strani pa hkrati številne druge študije kažejo, kaj so prioritete zaposlenih in gotovo je ena od teh tudi krajši delovni čas in posledično s tem lažje usklajevanje med zasebnim in službenim časom. Medtem ko v tujini že precej podjetij vpeljuje krajši delovni čas, v Sloveniji v veliki večini delodajalci niso naklonjeni temu, da svojim zaposlenim omogočajo krajši delovni čas in hkrati vse pravice polne zaposlitve. Pogledali smo primer slovenskega trgovca, ki je letos po 16 mesecih testne uvedbe na določenih področjih od leta 2020 uvedel to možnost za vse zaposlene.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je HOFER