V Evropi je hišo najlažje kupiti na Danskem, najtežje na Slovaškem: kje pa je Slovenija?

Nedavno poročilo je pokazalo, koliko mesečnih plač je v določeni evropski državi potrebnih, da si nekdo privošči hišo. Kot poroča Euronews, ob upoštevanju cen stanovanj, povprečnega mesečnega neto dohodka in obrestnih mer Danci potrebujejo najmanj časa za varčevanje za hišo.

Po izračunu je za 100 kvadratnih metrov veliko nepremičnino na Danskem treba plačati 114 mesečnih plač, zaradi česar je ta severna država cenovno najugodnejša država v Evropi za nakup hiše.

Toda če pogledamo vse ostalo, je Danska leta 2023 uvrščena med najdražjo državo v EU. Povprečna plača na Danskem je sedma najvišja v Evropi.

Po tem poročilu sta Irska in Švedska druga in tretja najbolj dostopna država v Evropi, državljani pa potrebujejo 123 oziroma 129 neto plač za nakup 100 kvadratnih metrov velike hiše. To je letna plača za približno 10 let.

Kako je v Sloveniji?

Na repu lestvice v Evropi sta Češka in Slovaška. Na Slovaškem je za nakup nepremičnine potrebnih 297 plač, na Češkem pa 274. Situacija je nekoliko boljša pri nas v Sloveniji, kjer potrebujemo za nakup hiše 261 neto plač.

V Črni gori je ta številka 256, v Bosni in Hercegovini pa 255. Hrvaška je boljša od omenjenih sosed - po poročilu je za nakup hiše potrebnih 238 neto plač. To je skoraj 20 let.

Najugodnejša država na svetu

Najugodnejša država na svetu za nakup hiše glede na plače je Južna Afrika, kjer ljudje potrebujejo 71 povprečnih plač, da si privoščijo 100 kvadratnih metrov veliko nepremičnino.

Na dnu lestvice je Nepal, kjer ljudje za nakup hiše potrebujejo 684 plač. Takoj za Nepalom je Turčija, kjer državljani za nakup nepremičnine potrebujejo 631 plač, poroča Slobodna Dalmacija.

