Gumbek je pravi lepotec

»Pa ga končno imamo. Nov, velik, sodoben, svetel vrtec. Pravi lepotec je že na ven, kajne?! Dolga je bila pot, ki jo je bilo treba prehoditi do današnjega dne, vendar trud ni bil zaman,« je ob odprtju novega Vrtca Gumbek v Dolenjskih Toplicah dejala ravnateljica Osnovne šole Dolenjske Toplice Andreja Koščak.

Zamisel že leta 2017

Izjemen objekt je povezan s hodnikom do stare šole in ima v dveh etažah, velikosti 2500 kvadratnih metrov, dvanajst oddelkov, štiri tematske igralnice, telovadnico, kabinete z zbornico, zunaj pa še otroško igrišče z novimi igrali ter garažo in parkirišče s skupno 57 parkirnimi prostori. Za sam projekt, nakup zemljišča, gradbena dela, notranjo opremo ter igrala je občina plačala dobrih 6,2 milijona evrov, od tega je pridobila 1,2 milijona evrov na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter okoli 800.000 iz eko sklada.

Odprtja so se udeležili tudi bodoči varovanci in njihovi starši.

Ob prerezu traku ravnateljica Andreja Koščak in župan Franci Vovk nista skrivala veselja.

Leta 2017, pod županovanjem Jožeta Muhiča, je bil izdelan idejni projekt za popolnoma nov vrtec z devetimi oddelki. Na občini so vseskozi razmišljali tudi o financiranju projekta, saj je tako obsežna naložba presegla njihove proračunske okvire. Spremenili so tudi prvotni idejni projekt arhitekture, dodali tri igralnice z dodatnimi prostori, povezali šolsko zgradbo z vrtcem in dokupili potrebna zemljišča.

»Bodimo ponosni in hvaležni z zavestjo, da smo za svoje najmlajše naredili nekaj dobrega, nekaj, kar bo na njihovo počutje pozitivno vplivalo še takrat, ko bo marsikdo od nas samo še utrinek med spomini na preteklost – naš novi Vrtec Gumbek v zavetju naše osnovne šole,« je dejal prvi mož topliške občine Franci Vovk in se zahvalil vsem deležnikom, ki so sodelovali pri gradnji sodobnega objekta.