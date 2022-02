Gradove kralja Matjaža zgradili kljub koroni (FOTO)

Poznate legendo o kralju Matjažu, v kateri spi pod Peco in se še vedno ni prebudil? V njegovo čast mu na Matevžavih travnikih v Črni na Koroškem že 30 let gradijo snežne gradove in skulpture. Zadnji vikend v januarju se zberejo navdušenci od blizu in daleč ter se pomerijo v gradnji, in to vse od jutra do sončnega zahoda. Program naslednjega dne je namenjen otrokom in družinam.

To je natančno opravilo.

Tudi v dneh po prireditvi je precej zanimanja za ogled gradov, koliko časa snežne skulpture ostanejo ohranjene, pa je odvisno od vremenskih razmer in še česa, kar nas spremlja v zadnjih dveh letih. Zato je konec minulega tedna prireditev potekala v močno okrnjeni obliki. H gradnji sneženih skulptur so povabili le tiste, ki so se v treh desetletjih največkrat udeležili te prireditve, po kateri je kraj postal tudi širše poznan.

Najprej v Podpeci

Čeprav so se morali prilagoditi zahtevam in ukrepom, povezanim z epidemiološko situacijo v državi, in čeprav je covid-19 tudi letos oskubil in oskrunil prireditev, so v Črni na Koroškem torej tudi letos gradili snežne gradove kralja Matjaža. In če so snežne skulpture nastajale v soboto, ko so h gradnji povabili le deset najzvestejših ekip, so že v petek začele nastajati ledene skulpture, ki jih izdeluje znani mojster Miro Rismondo z ekipo.

Gradnja se je začela dopoldne na Matevžavih travnikih v bližini črnjanskega stadiona, obiskovalci pa so morali za ogled prizorišča izpolnjevati pogoj PCT. Točno opoldne se je po jeklenici za adrenalinske spuste Olimpline, ki je točno nad prizoriščem dogajanja, spustil kralj Matjaž z Alenčico, ob 14. uri pa se je gradnja snežnih skulptur končala.

Začetki prireditve Gradovi kralja Matjaža segajo v leto 1993, ko je prva izdaja potekala v Podpeci. Leta 2019 so jo predvsem zato, da obiskovalcem olajšajo dostop do dogajanja, prestavili v Črno, streljaj iz središča kraja, kamor običajno povabijo domače in tuje goste, ljubitelje snežnih radosti, neokrnjene narave, skupnega ustvarjanja, druženja in zabave.

Ledene skulpture so vselej prava paša za oči.

Seveda so na koncu razglasili najlepšo skulpturo tridesete prireditve. Sam kralj Matjaž je izročil nagrado za najlepši grad – skulpturo ekipi Pohodniki iz Male Nedelje in Radoslavcev v Prlekiji, ki je že večkrat zmagala. Tokrat so Prleki nastopili v postavi: Sandi Kšela, Stane Maroh, Milan Prša, Franc Zmazek, Mirko Zemljič, Janez Part, Stanko Sovec in Emil Rakuša.

Ustvarite svojega!

Organizatorji, ki so izrazili željo, da bi prihodnje leto vse skupaj potekalo brez kakršnih koli omejitev, so še posebno veseli, da so 30. Gradovi kralja Matjaža potekali po vsej Črni na Koroškem, po vsej Koroški, po vsej Sloveniji in celo po vsem svetu! Vse graditelje in ustvarjalce so namreč povabili, da se na različne načine vključijo v prireditev in ustvarijo svoj grad za kralja Matjaža, in sicer zgradijo sneženi ali ledeni grad na svojem dvorišču, travniku, parku, lahko pa uporabijo tudi druge materiale, kartonske škatle, papir, plastiko, ali ga preprosto narišejo na papir, platno, karton, steno, les, glino.

30 30 let jih že postavljajo.

Vse do 6. februarja lahko izberete čisto svoj način in izdelate ali upodobite svoj grad tudi drugače, vaše ustvarjalnosti ne bodo omejevali. »V naši turistični pisarni bomo fotografije vaših gradov skrbno hranili in jih sproti objavljali na facebook strani Snežni gradovi kralja Matjaža. Ob koncu prireditve si bo vse fotografije ogledal tudi kralj Matjaž in med gradovi izbral najlepšega, v vsaki kategoriji glede na starost (do 15 in nad 15 let) in glede na vrsto izvedbe (risbice, makete ali izdelan grad). Prav tako boste imeli možnost obiskovalci facebook strani s svojimi všečki izbrati grad, ki bo najbolj všeč prav vam,« razložijo koroški organizatorji.

Prleki so še enkrat dokazali, da so resnični mojstri.

Kralj Matjaž in Alenčica