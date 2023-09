Po dveh mesecih smo znova stali pred 12-nadstropno stolpnico, ki jo že 15 mesecev obdajajo plastične ponjave in gromozanski gradbeni oder. Gre za nekakšno sodobno škofjeloško sramoto, v kateri so žrtve izključno stanovalci, tudi Herman Štancer. Gradbeni oder ostaja, položnice so vse višje. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik V škofjeloškem Podlubniku biva od leta 1977. Njegova stolpnica ima 57 stanovanj, v njih pa životari 160 stanovalcev. Životari zato, ker so postali talci gradbincev, morda špekulantov, sicer pa gradbenih odrov in polivinilastih ponjav, ki jih celo po najboljšem scenariju še ne bo...