Gostinci k Lobniku, opozarjajo na diskriminacijo

Opozarjajo na privilegije cepljenih in prebolelih

Obeta se že tretji odmerek

Nova pravila za Francoze

Francozi morajo od danes covidno potrdilo predložiti tudi ob vstopu v kavarne, restavracije in medkrajevne vlake. Ukrep uvajajo kljub ostremu nasprotovanju prebivalcev. Francoske oblasti želijo z zakonom predvsem okrepiti zanimanje za cepljenje proti covidu.



Julija sprejeti zakon, ki ga je v četrtek potrdil tudi francoski ustavni svet, določa, da morajo Francozi covidno potrdilo po novem predložiti tudi za restavracije, kavarne, določene trgovske centre, notranje letalske polete in potovanja z medkrajevnimi vlaki. Predložiti jih morajo tudi nenujni bolniki v zdravstvenih ustanovah ter obiskovalci tovrstnih ustanov in domov za ostarele.



V skladu z dekretom predsednika Emmanuela Macrona morajo sicer v Franciji že od 21. julija tovrstno potrdilo predložiti za vstop v kulturne ustanove, na športna tekmovanja in vse druge dogodke oziroma kraje, kjer se zbere več kot 50 ljudi.



Do 30. septembra mladostnikom, starim od 12 do 17 let, covidnega potrdila ne bo treba predložiti. Z njim sicer dokazujejo, da so cepljeni proti covidu 19, da so to bolezen preboleli ali pa da imajo negativen izvid testa na novi koronavirus.



Zakon o uporabi covidnega potrdila, ki določa tudi obvezno cepljenje za zdravstvene delavce, je sicer naletel na ostro nasprotovanje med Francozi, ki se ob koncih tedna zbirajo na ulicah francoskih mest. Minuli konec tedna jih je na ulice prišlo več kot 200.000.



Francoske oblasti želijo z zakonom okrepiti zanimanje za cepljenje proti covidu. Doslej je z vsemi potrebnimi odmerki cepljenih 67,5 odstotka odraslih prebivalcev, kažejo podatki francoskih oblasti.



V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije so zagovornika načela enakostiopozorili, da so tisti delavci v gostinstvu in turizmu, ki se iz različnih razlogov niso cepili, diskriminirani na različnih področjih. Prosili so ga za pomoč, da bodo vsi državljani znova enakopravno obravnavani. V sindikatu so prepričani, da gre pri vladni uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom za velik poseg v človekove pravice ter razslojevanje ljudi po dejavnostih. Po tej uredbi naj bi se gostinski delavci v prihodnje vsakih 48 ur testirali s hitrimi antigenskimi testi ali 78 ur s testi PCR.Do sedaj so se morali v dejavnosti testirati enkrat na teden, medtem ko v nekaterih storitvenih dejavnostih ali v proizvodnji, kjer skupaj dela več sto delavcev, ali v nekaterih dejavnostih v javnem sektorju testiranje sploh ni bilo obvezno ali pa so morali to delavci storiti le enkrat mesečno. Tudi nova uredba zanje ne bo veljala, so v pismu Lobniku zapisali v sindikatu. »Vsi, ki delamo, smo delavci v naši državi in odvajamo davke in prispevke za skupno dobro, pa najsi gre za gostince, trgovce, proizvodne delavce in druge poklice! Zato morajo biti tudi pravila in pogoji ter ukrepi, ki jih sprejemata vlada in stroka, življenjski in sprejemljivi za vse delavke in delavce, cepljene in necepljene.« Uredba med drugim določa tudi, da od 23. avgusta za večino ne bo več brezplačnega testiranja s hitrimi testi.Sindikat je ministrstvo za zdravje in vlado že obvestil, da si zaposleni v gostinstvu testiranj ne bodo plačevali sami, saj iz zakona o varnosti in zdravja pri delu izhaja, da mora stroške testiranja za potrebe dela kriti delodajalec.Opozorili so tudi na preverjanje pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran) s strani gostinskih delavcev. Po oceni sindikata gre za še eno izmed neživljenjskih in dodatnih obremenitev zaposlenih. Drugače je ta pogoj spremljati v hotelih in zdraviliščih, kjer to lahko opravlja receptor, medtem ko morajo v gostilnah in restavracijah to delati natakarji sami, obenem morajo zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT odganjati tudi svoje dolgoletne goste.Nesprejemljivo se jim zdi, da imajo cepljeni in preboleli vse več privilegijev, kljub temu da so prav tako lahko prenašalci virusa in lahko ponovno zbolijo. Na ta način se diskriminirajo vsi, ki niso zboleli in so ostali zdravi, ker so spoštovali ukrepe stroke in vlade in se še naprej držijo vseh teh navodil in ukrepov. »Necepljenim in netestiranim državljanom ne samo, da se prekomerno posega v osebnost in dostojanstvo posameznika, v svobodo (samostojnega) odločanja o svojem telesu, zdravju, zdravljenju ipd., onemogočen je celo dostop do nekaterih dobrin in storitev,« so opozorili Lobnika in ga pri tem prosili, da kot zagovornik načela enakosti ukrepa.Delitev ljudi na cepljene in necepljene ter prebolele in zdrave se jim zdi nesprejemljiva in nedopustna. Obenem so izpostavili, da medtem ko se nekateri delavci in delavke niso odločili niti za prvo cepljenje, se v javnosti že govori t. i. poživitvenem, tretjem odmerku. To pa povzroča le še večjo zmedo, nestrpnost in pritiske cepljenih na necepljene sodelavce kot tudi vse večji pritisk delodajalcev.