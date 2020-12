NIJZ: največ se jih okuži na delovnih mestih, Počivalškovo ministrstvo objavi: Podjetja niso vir okužb

Delo na črno

Potem ko je nedavna analiza Nacionalnega inštituta za nacionalna zdravje (NIJZ) pokazala, da se največ ljudi okuži na delovnem mestu, je te ugotovitve odločno zavrnil Svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje, njegovo mnenje o tem pa je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo v novici na svoji strani, ki nosi naslov Podjetja niso vir okužb. Kot so predstavniki gospodarskih organizacij izpostavili na včerajšnji videokonferenci, so te trditve neutemeljene. Izpostavili so, da so podjetja poskrbela za varno delovno okolje in zaščito zaposlenih ter za njihovo varno preživljanje odmorov. Zato so zavrnili analizo, ki je temeljila na telefonskih anketah, v katerih so okužene vprašali, kje mislijo, da so se okužili. Tak način dojemajo kot nestrokoven in tudi škodljiv, saj ustvarja povsem zgrešeno sliko dejanskih tveganj.Gospodarske organizacije so predstavile svoje analize in podatke, predvsem pa so poudarile, da je v njihovih delovnih okoljih zelo malo okuženih, pa še to je večinoma vezano na okužbe zunaj delovnega okolja. Tako je denimo Trgovinska zbornica Slovenije predstavila podatek, da so v podjetjih, ki obratujejo (živila, naftni distributerji, medicinski pripomočki, zadruge z omejeno odgovornostjo, kmetijske prodajalne in drogeristi) v obdobju med 4. in 18. novembrom bili zaposleni odsotni v 1,90 % zaradi aktivnih okužb v prodajalnah, v 2,76 % zaradi višje sile (varstvo otrok, šolanje na domu, nezmožnost javnega prevoza) in v 4,7 % zaradi karantene.Obrtna zbornica Slovenije (OZS) je ob tem, da ima približno 70 % njenih članic prepoved obratovanja, med preostalimi podjetji izvedla anketo z vzorcem 1660 članov. Analiza je pokazala, da je imelo stik z okužbo manj kot pol odstotka vprašanih, medtem ko je bila odsotnost zaposlenih zaradi drugih razlogov približno en odstotek. Anketa Gospodarske zbornice Slovenije na vzorcu preko 130 podjetij pa je pokazala, da je v celotnem obdobju od prvega marca do 18. novembra bilo z dela odsotnih 3,5 % zaposlenih neposredno zaradi okuženosti z novim koronavirusom, 3 % zaradi varstva otrok in 4 % zaradi karantene ali drugega razloga.OZS ob tem tudi ugotavlja, da se je zaradi prepovedi opravljanje nekaterih storitev precej povečalo delo na črno, ki poteka v povsem nenadzorovanih in zato nevarnejših okoljih. Zato predlagajo drugačen pristop k spopadu z epidemijo, saj številke kažejo, da sedanja strategija ne deluje. Predlagajo takojšnje odprtje frizerskih in kozmetičnih salonov, kemičnih čistilnic, trgovin, avtopralnic, cvetličarn in vrtnarij.Ministerbo podatke in zahteve gospodarskih organizacij predstavil vladi in njeni strokovni skupini, pri tem pa je tudi sam dodal: »Glede na številke je očitno, da trenutni pristop k zajezitvi epidemije še ne deluje najučinkoviteje in ne prinaša želenih rezultatov, zato bom pozval k razmisleku o spremembi strategije.«