Gorenjski nagelj spet cveti

Društvo, ki deluje na območju cerkljanske in šenčurske občine, je imelo ob ustanovitvi leta 2019 110 članic, zdaj pa že 150. Da je občni zbor v Šenčurju potekal gladko, je poskrbelo delovno predsedstvo, Maria Mia Grillc, Tanja Ciperle in Mihaela Stare. Gorenjski nagelj združuje kmečke in podeželske žene ter dekleta iz občin Cerklje in Šenčur, ki so bile še pred dobrimi tremi leti in pol del kranjskega društva kmečkih žena, je povedala predsednica Andreja Bogataj.

Njihov glavni namen je druženje, oživljanje tradicionalnih vrednot ter izboljševanje strokovne izobraženosti kmečkih gospodinj, pa tudi lažje delovanje in uveljavljanje dela. Društvo je od začetka razvijalo razne dejavnosti, v glavnem je težilo k izobraževanju članic s kuharskimi tečaji, tečaji podjetništva in računalništva. Pomembni so skrb za povezovanje in srečanja s sosednjimi in prijateljskimi društvi, eden temeljnih namenov pa je ohranjanje ljudskega izročila, starih jedi in običajev.

Napekle so številne dobrote.

Delovanje je bilo zadnji dve leti precej okrnjeno, sestanke so imele prek zooma. Prvo akcijo v letu 2021 so imele julija, avgusta pa strokovno ekskurzijo v Logarsko dolino, sodelovale so na Cerkljanski tržnici. Letošnji program je bogatejši: pripravljajo predavanje Miše Pušenjak o vrtnarjenju in delu na polju ter delavnico nabiranja zdravilnih zelišč na Krvavcu, ki jo bo vodila Maria Mia Grillc iz Eko turizma Viženčar.

Zbrane so nagovorili župana Cerkelj Franc Čebulj in Šenčurja Ciril Kozjek ter Mitja Kadoič, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, ter jim zaželeli uspešno delo še naprej. Čebulj je vse povabil na prireditev v septembru Pozdrav Gorenjskemu nageljnu, Kozjek pa 4. junija na Praznik krompirja v Šenčurju. Za zabavni program je poskrbela Mama Manka, kmečke žene in dekleta pa so napekle številne dobrote ter jih ponudile prisotnim.