Goreče vozilo na štajerski avtocesti, ljudje pa počnejo to neumnost (FOTO)

Štajerska avtocesta med Vranskim in Trojanami, ki je bila nekaj časa zaprta v smeri proti Ljubljani zaradi gorečega vozila, je znova odprta za promet. Ostaja zastoj, ki sega čez priključek Vransko. Zamuda na poti znaša okoli 20 minut, so sporočili iz prometnoinformacijskega centra.

Bralec nam je poslal fotografije, ki kažejo, da je ob vzpostavitvi varnostnega pasu znova prišlo do nevarnega početja udeležencev v prometu. Nekateri so med čakanjem zapustili svoje avtomobile in si pretegnili noge, kar pa zakon o pravilih cestnega prometa prepoveduje.

FOTO: Bralec

