Golobu uspel veliki met: prihodnji teden ga sprejmejo v Beli hiši

Bela hiša je sporočila, da bo to prvo srečanje Bidna in Goloba v Beli hiši in sledi pogovorom, ki so tlakovali pot za največjo izmenjavo ujetnikov od hladne vojne.

»Voditelja bosta imela poglobljen pogovor o številnih vprašanjih skupnega interesa, vključno z energetsko varnostjo in sodelovanjem, skupnim pristopom do Zahodnega Balkana, nadaljevanjem močne podpore Ukrajini pri obrambi pred rusko agresijo in o dogajanju na Bližnjem vzhodu,« navaja Bela hiša.

Dodajajo še, da bo Biden poudaril, kako ceni Golobovo »vodstvo pri vrnitvi Američanov, ki so bili krivično pridržani v Rusiji, in nadaljnjem sodelovanju pri številnih globalnih vprašanjih«.