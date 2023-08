Panika v slovenskem morju: barko s 26 dušami nosilo v skalovje (FOTO)

Vreme se hitro spreminja, zato moramo biti vedno previdni in pozorno spremljati napovedi. Sploh ko plujemo po morju. S Policijske uprave Koper opozarjajo na dve zgodbi, ki sta se pripetili 26. julija.

Ob 16.55 je bil OKC PU Koper obveščen, da je ob obali Izole barka, ki jo zaradi slabih vremenskih razmer morski tok odnaša proti skalovju. »S policijskim plovilom P-16 je tja odplula posadka Postaje pomorske policije Koper. Policisti so kljub močno razburkanemu morju pripluli do barke, na kateri je bilo ob poveljniku še 25 ljudi. Policisti so plovilo s pomočjo tretje barke z vrvmi pridržali. Po izboljšanju razmer na morju je barka, ki je prišla v pomoč, lahko sama z vrvmi pridržala plovilo s potniki,« opisujejo dogajanje.

S plovilom je prispela tudi posadka uprave za pomorstvo (URSP).

Poveljnik plovila, ki ga je odnašalo, je pojasnil, da je imel tehnične težave s pogonom, a so jih odpravili, zato je v nadaljevanju lahko samostojno odplul na privez v Izolo. Med reševanjem se ni nihče poškodoval, potniki so se v Izoli nepoškodovani izkrcali.

Policisti so odhiteli na pomoč. FOTO: PU Koper

Potapljanje plovila

Nekaj ur kasneje, po 23. uri, so iz URSP obvestili OKC PU Koper, da se približno 3,2 morske milje od obale pri Izoli potaplja sedem metrov dolgo plovilo, na katerem so tri osebe, ena je otrok. Posadka Postaje pomorske policije Koper je odrinila s policijskim plovilom P-16. V močno razburkanem morju so pripluli do plovila in ugotovili, da ga je zalivala voda, vendar je posadka nepoškodovana, ter da imajo okvaro pogona.

Policisti so z vrvmi izvedli reševanje, tako da so okvarjeno plovilo s tričlansko italijansko posadko povlekli proti Izoli. Po skoraj 1,5-urni vleki je bila posadka nepoškodovana in varno na privezu, so zapisali v poročilu.