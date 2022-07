Golob: Rabimo pomoč iz zraka

Slovenski premier Robert Golob se je odpravil na Kras, da na terenu oceni situacijo ob požaru na Krasu. Za Dnevnik je od tam povedal, da se je izkazalo, da smo zelo močni na terenu z gasilskimi ekipami, ki so se množično odzvali in opravljajo odlično delo, da pa nam manjka sil za gašenje v zraku. Opozoril je na to, da nimamo letala za gašenje, da nam pri tem pomagajo sosedi, kar pa se je tokrat izkazalo za nedovoljšno.

Ogroženo območje je obiskal tudi obrambni minister Marjan Šarec, ki je pred kratkim obljubil nakup novega helikopterja za večnamensko uporabo.

Požar, ki divja na Goriškem Krasu, gasi okoli 1000 gasilcev. V zraku so razpoložljivi zrakoplovi Slovenske vojske in avstrijski helikopter, prihajata tudi italijanski in hrvaški canadair. Prebivalce na območju požara v regijskem štabu civilne zaščite pozivajo, naj ob zvoku siren zaprejo okna in brez panike čakajo na evakuacijo.

Na prizorišču sta poleg treh vojaških helikopterjev in letala pilatus tudi policijski helikopter in vodni top. Vojska s šestimi cisternami dostavlja vodo, med drugim je prevzela skrb za toplo prehrano in nastanitev za izčrpane enote. Minister za obrambo Marjan Šarec je za STA dodal, da izčrpane ekipe gasilcev nadomeščajo s svežimi, utrujeni pa bodo prespali v eni od lokalnih vojašnic, da se bodo jutri lahko varno vrnili domov.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je za STA povedal, da naj bi se veter po vremenski napoved do 20. ure znova usmeril proti morju, nato pa popolnoma umiril. To bo po njegovih besedah ugoden trenutek, da "napadejo požar z vsemi silami, preden pade mrak, ki prinaša druge nevarnosti".

