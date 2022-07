Na Krasu se z ognjenimi zublji bori 550 gasilcev (FOTO)

Po zahtevnem dnevu, ko smo že mislili, da je najhujše za nami, so se ognjeni zublji na Krasu znova prebudili. Z njimi se je spopadlo več kot 300 gasilcev, ki so imeli pomoč tudi iz zraka. In tako je dan prešel v noč. Kot je povedal vodja intervencije v nočnem času Stanko Močnik, je položaj na požarišču na slovenskem delu pod nadzorom, bolj negotovo pa je stanje na italijanski strani. »Zato je bilo ponoči napoteno na pomoč italijanskim kolegom še 15 gasilcev s tremi vozili s terena na goriškem Krasu. Sicer pa so bili že včeraj pri sosedih v akciji tudi člani Kraške gasilske zveze, ki so budno spremljali dogajanje, saj se ogenj pač ne ozira na mejno črto,« so sporočili.

Trenutno je na Krasuvaktivnih več kot 550 gasilcev, ki so na pomoč priskočili praktično iz vse Slovenije.