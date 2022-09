Golob po izrednem dogodku v bolnišnici: Minister Bešič Loredan dela odlično

Tudi če bo minister za zdravje Danijel Bešič Loredan zaradi zamenjave identifikacije bolnikov v Celju ponudil svoj odstop, ga zaradi pomembnih reform, ki čakajo zdravstvo, ne bo sprejel, je na novinarski konferenci po vrhu koalicije na Brdu pri Kranju poudaril premier Robert Golob. Ob tem je ocenil, da minister dela odlično.

Premier Golob je svojcem izrazil sožalje. Kar se je zgodilo, je po njegovih besedah nedopustno: »Ne morem si predstavljati, kako bi bilo, če bi se to zgodilo v moji družini.« Na dogajanje se je pred tem odzval minister Bešič Loredan, ki je poudaril, da bo prevzel odgovornost in odstopil, če bo Golob ocenil, da je soodgovoren za dogajanje v Celju. A Golob poudarja, da minister dela odlično: "Tudi, če zaradi tega primera na mizo dobim njegov odstop, ga ne bom sprejel." Reforme, ki čakajo zdravstveni sistem, so po njegovih besedah namreč tako pomembne, da se jih je treba lotiti s polno paro.Poudaril je še, da so odgovorne osebe že odstopile in spomnil na dopoldanski odstop vodstva celjske bolnišnice.

Izredni dogodek v celjski bolnišnici

V celjski bolnišnici je prišlo do izrednega dogodka, v katerem so o smrti bolnika, pripeljanega iz enega od domov za starejše, obvestili svojce drugega, ki je bil na zdravljenje pripeljan skupaj s prvim. Za napačno identifikacijo so izvedeli šele v sredo pozno popoldne, ko so umrlega bolnika že pokopali. Zaradi napačne identifikacije dveh bolnikov bodo na ministrstvu za zdravje po napovedi ministra uvedli izredni strokovni nadzor.

Do napak je po prvih podatkih prišlo v 'celi verigi zdravstva', je pojasnil minister. Ob tem je zagotovil, da bodo na ministrstvu in v vladi poskrbeli, da se kaj takega ne bo več zgodilo. »Naša naloga je, da vzpostavimo izjemno strog nadzor, pravila igre, ki se jih bomo morali držati vsi,« je dejal.

Strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje Franc Vindišar, ki je svojcem preminulega v imenu zaposlenih dopoldne izrazil iskreno sožalje, svojcem obeh pa se je danes že opravičil, je dejal, da gre za tragičen dogodek, za katerega nima pravega opravičila. »Vsem nam je zelo težko in globoko obžalujemo, kar se je zgodilo,« je dejal.