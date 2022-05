Golob o predlogu SDS: Kot poraženci se ne znajo dostojanstveno posloviti (VIDEO)

Koalicijska trojica je stopila pred kamere in povedala svoje mnenje ter razkrila bodoče poteze ob dogajanju na političnem parketu.

V SDS so namreč na današnji seji poslanske skupine razpravljali tudi o predlaganih spremembah zakona o vladi, s katerim koalicija veča število ministrstev, kar ocenjujejo kot nerazumno. O vložitvi posvetovalnega referenduma je glede na poslovniške možnosti »vse še odprto«, odločili se bodo po opravljeni razpravi, je dejal vodja poslancev Danijel Krivec. In po njej je jasno naslednje: SDS je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu sprememb zakona o vladi.

Bodoči premier Robert Golob je povedal, da je to taktika požgane zemlje in da se SDS ne more sprijazniti s porazom na volitvami: »Kot poraženci se ne znajo dostojanstveno posloviti. Nič zato, jim bomo pomagali, konstruktivno, ampak tudi učinkovito, da bodo 3. junija zapustila vladne proste,« je dejal Golob.

Konkretna posledica vložene pobude za posvetovalni referendum je med drugim, da Mesec, Papič in Kumer ali Brežan za zdaj še ne morejo prevzeti ministrskih položajev, za katera kandidirajo. Dogajanje sta močno obsodila tudi Mesec in Fajonova, ki pravita, da gre za zadnje izdihljaje vlade v odhodu, ki si želi še za kakšen teden podaljšati svoje vladanje. »Oblikovanje vlade je še vedno predvideno do 3. junija,« je še povedal Golob.