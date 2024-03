Golob da, Fajonova ne

Že v petek je namestnik vladnega govorca z javnostjo Wolfgang Büchner sporočil, da bo nemški zvezni kancler Olaf Scholz v torek na obisku v Sloveniji ter da ga bo ob 16.30 sprejel premier Robert Golob. »Teme skupnih pogovorov bodo dvostranski odnosi kot tudi nadaljevanje tesnega sodelovanja glede evropskih in varnostno-političnih vprašanj,« pravijo iz urada kanclerja ter dodajajo, da se bosta na Golobovo vabilo družila tudi na diplomatski večerji.

Nemški kancler Scholz – klub tesni gospodarski in politični povezanosti Slovenije in Nemčije – k nam prvič prihaja šele v tretjem letu svojega mandata in tudi on se v lastnem parlamentu sooča s pritiskom opozicije pred jesenskimi volitvami naslednje leto. Ukrajina je za Nemce trenutno najbolj pereče vprašanje, notranjepolitično in na evropski ravni je Scholz pod pritiski različnih interesov.

Po napovedih iz Golobovega kabineta bosta poleg o Ukrajini ter morebitni krepitvi pomoči napadeni državi premier in kancler govorila o razmerah na Zahodnem Balkanu in na Bližnjem vzhodu, s poudarkom na vojni v Gazi, kjer igra naša zunanja politika aktivno vlogo.

Po poročanju Dela se je s Scholzem želela srečati tudi odhajajoča predsednica SD Tanja Fajon, a naj bi celo med nemškimi socialnimi demokrati izgubila precej podpore zaradi korupcijske afere Litijska.