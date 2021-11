Gasilka praznovala 102 leti (FOTO)

V Domu Taber v Šmartnem pri Cerkljah na Gorenjskem je ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov 102. rojstni dan praznovala Marija Mežek, tamkajšnja najstarejša stanovalka in tretja, ki je dopolnila sto let. Rodila se je 10. novembra 1919 v Kranju, kjer je preživela otroštvo. Kot pravi, se je veliko družila s sosedovimi otroki, rada se spominja zimskih dni in večerov, ko so bili bregovi na Primskovem polni otrok s sankami.

Marija Mežek je praznovala v domu. FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar

Izhaja iz velike družine, imela je pet sester in tri brate. V zakonu so se ji rodili trije otroci – sinova Ljubo in Rajko, ki je že pokojni, ter hčerka Tatjana. Z družino ima redne stike, ima tri vnukinje, dve pravnukinji in pravnuka. Pred šestimi leti se je odločila za odhod v Dom Taber, kjer je nadvse zadovoljna z osebjem, ki je prijazno, ustrežljivo in toplo. Kljub častitljivi starosti še vedno izžareva veliko življenjske energije.

V prostem času se je rada ukvarjala z ročnimi deli, bila je tudi članica Rdečega križa in prostovoljna gasilka. Zelo rada je sodelovala pri dobrodelnih organizacijah. Njeno veselje je bilo delo v vrtičku, saj je bila zelo rada v naravi, na svežem zraku. Na vprašanje, kakšen je njen recept za dolgo življenje, je odgovorila: »Delajte z veseljem in ne sramujte se nobenega dela.« Veliko ji pomenijo poštenje, iskreni medsebojni odnosi, druženje in dobrodelnost. Kot se za tak praznik spodobi, je slavljenka zarezala v torto, ki jo je v Domu Taber spekla vodja kuhinje Biljana Bučić.

Šesta obletnica V Domu Taber so na prostem proslavili tudi šesto obletnico sprejema prvega stanovalca. Vsak si je z žrebom izbral ključno osebo – prijatelja med zaposlenimi. S tem so želeli vzpostaviti tesnejše povezovanje med njimi. Izdali so tudi novo številko domskega časopisa Novice iz Tabra, ki izhaja že od začetka.

Mežkovi zdravje dokaj dobro služi, le noge je ne držijo več kot nekoč. Rojstni dan je praznovala vesela in dobre volje s sinom Ljubom in hčerko Tatjano ter županom občine Cerklje Francem Čebuljem. Na krajši slovesnosti so ji čestitali in zapeli Vse najboljše tudi direktorica Martina Martinčič s sodelavci.

Torto je spekla vodja kuhinje Biljana Bučić.