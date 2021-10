Ganljivo pismo mame: Črne misli in občutki, da nas bo zapustila že pri 12 letih

»Lepe besede pomenijo veliko,« so ob objavi na družbenih omrežjih zapisali v UKC Ljubljana. Razveselilo jih je namreč ganljivo pismo zahvale medicinskemu osebju, ki je ozdravilo 12-letno dekle s Štajerskega, ki se je borilo s covidom-19.

Pismo jim je poslala njena mama in med drugim zapisala: »Zbolela je naša najmlajša in najbolj ranljiva deklica, naš sonček, naša […]. Po štirih dneh visoke vročine, koroni ni bilo dovolj in je brezkompromisno napadla njena pljuča.« To so najprej ugotovili v ptujski bolnišnici. Nudili so ji prvo pomoč, nato pa se, kot je zapisala mama, modro odločili, da jo premestijo na infekcijski oddelek v Ljubljano.

»Tisti dan je bil za našo družino najbolj žalosten … Na hipe so me prežemale tudi najbolj črne misli in občutki, da bo […] odšla pri svojih dvanajstih letih … Kako je to možno? Bila je zdrava deklica, a nima že dovolj velikega bremena kot otrok s posebnimi potrebami in epilepsijo! A to je korona!«

Kot je še zapisala, je imela v vsej tej grozi družina srečo, da so hčerko premestili na oddelek, kjer so zdravniki s hitrim in strokovnimi odločitvami uspeli zaustaviti napredovanje te hude bolezni. »Ne le strokovnost in znanje, tudi sočutje in skrb, ki sem ga razbrala iz razgovorov z vami, so me navdajali z upanjem in zaupanje. Ni besed, s katerimi bi mogli izraziti naše spoštovanje in najglobljo in iskreno hvaležnost, ki jo čutimo do Vas,« se je zahvalila zdravnikom in sestram na oddelkih intenzivne nege ter na pediatrični in infekcijski kliniki. »Predali smo vam hudo bolno hčerko in vrnili ste nam našo, ozdravljeno! Hvala!«