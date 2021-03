Galetov center za zaščito žvižgačev začenja svoje delo

Poleg denarne tudi pravna in psihološka pomoč

Žvižgači so osebe, ki pri svojem delu zaznajo in prijavijo nepravilnosti, zaradi katerih nastane ali lahko nastane škoda za javna sredstva, prijavijo pa tudi kršitve zakonitih postopkov in pravic ter ravnanje v nasprotju z legitimnimi interesi organov, organizacij ali podjetij ter njihovih zaposlenih in drugih deležnikov.

Center za zaščito žvižgačev, ki sta ga ustanovila nekdanji uslužbenec zavoda za blagovne rezerveter Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja iz Ljubljane, v teh dneh začenja svoje delo. Ukvarjal se bo z odpravljanjem posledic zaradi povračilnih ukrepov, ki pogosto doletijo žvižgače, so zapisali.Ker imajo povračilni ukrepi za potencialne žvižgače zastraševalni učinek, jih je treba po mnenju centra obsoditi in prepovedati, posameznikom pa pri soočanju s povračilnimi ukrepi nuditi konkretno podporo. Center se bo prav tako dejavno vključeval v oblikovanje standardov, pravil in pravnih okvirov za zaščito žvižgačev v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi in dobrimi praksami.Strokovna pomoč centra bo poleg denarne pomoči kot nadomestila za izpad dohodka vključevala tudi pravno in psihološko pomoč, pa tudi pomoč pri komunikacijah ter fizični in informacijski varnosti. Povračilni ukrepi namreč po podatkih mednarodnih raziskav kar v 30 odstotkih primerov vključujejo tudi nadlegovanje po spletu, fizično nasilje in celo nadlegovanje na domu.Povračilni ukrepi se po njihovih besedah v veliki meri izražajo kot šikaniranje, preprečevanje napredovanja ali nagrajevanja, zmanjšanje plače in različnih ugodnosti, premestitve na neprimerna delovna mesta, lahko pa pride celo do groženj in izgube zaposlitve.V Sloveniji imamo po njihovih besedah že več primerov značilnih usod, ki doletijo žvižgače, medtem ko institucionalnih mehanizmov za njihovo zaščito ni.Gale, ki je v času prvega vala epidemije covida-19 razkril domnevno sporne posle zavoda za blagovne rezerve pri nabavi zaščitne opreme in nekaj mesecev zatem izgubil zaposlitev, je na svoji koži izkusil negativne posledice zaradi neustrezne skrbi za zaščito žvižgačev. Pomoč mu je ponudil šele omenjeni inštitut, je zapisal.