Dejstvo, da je Art Gallery 5'14 kot vohunska krinka Rusinje Ane Dulceve v Sloveniji neovirano delovala več let, je sprožilo kritike o neustreznem nadzoru tukajšnjih galerij. Prodrle so celo v New York Times. Poznavalec umetnostnega trga Brane Kovič miri. »Nadzor poteka normalno,« pravi. Dr. Iztok Retar in Brut Carniollus, ki sta z Dulcevo sodelovala kot avtorja, pa se je spominjata kot »definitivno profesionalke« oziroma »gospodinje, ki si je želela z galerijo osmisliti življenje«. New York Times je pred dnevi namignil na neurejenost slovenskega umetnostnega trga. Zakaj bi naš izolirani, od m...