Franc že 19 let razvaža Slovenske novice (FOTO)

Avgusta je minilo že 19 let, odkar je Franc Ritonja iz Križevcev pri Ljutomeru prvič napolnil svojo torbo in v hišne nabiralnike vložil Slovenske novice. Pred dobrim tednom, 12. septembra, je tej obletnici dodal še zelo oseben okrogli jubilej, saj je v krogu družine in prijateljev praznoval 60 let.

V slabem vremenu z avtom

»Zdaj sem v penziji, a časopise še vedno raznašam, saj je moj s. p. – ne le za kurirstvo, temveč tudi za čistilni servis – zdaj prevzela žena Silva, jaz pa ji kot družinski član pri tem pomagam,« pripoveduje oče dveh otrok in tudi dedek dvojčkoma.

»Vsako jutro vstaneva ob štirih in nato raznašava časopise. Če je lep dan, delo opravim z motorjem, če je vreme grdo, sedem v avto,« pravi sogovornik in dodaja, da mu to vzame slabi dve uri na dan, za kar zasluži od 400 do 500 evrov na mesec.

S hčerko Jasmino, ženo Silvo in sinom Matejem FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

»Obvozim nekaj krajev, začnem v vasi Borece, nato grem v Lahovče, Našince, Babince, Grabe, Branoslavce, Zgornji Kamenščak in potem domov,« našteva skrbno, da ja ne bi izpustil kakšne vasi. Seveda to ne pomeni, da je konec dela, saj je okoli hiše vedno kaj za postoriti. »Imamo nekaj kokoši, zajčke, psa ovčarja in tudi velik vrt, kjer se z veseljem in veliko zadržujem,« pravi Franc.

Ponosen na vnučka

Njegov 35-letni sin Matej s partnerico živi blizu Ptuja, dela pa v Avstriji, 30-letna hčerka Jasmina je učiteljica razrednega pouka v Mariboru. »Hčerka ima dva otroka, tako da sem dedek štiriletnima dvojčkoma Janu in Zali, ki živijo z nami v isti hiši, pa vendar ločeno,« ponosno dodaja in pravi, da ju ima neskončno rad. In ravno najožji so mu za okroglo obletnico pripravili presenečenje, potrdi Jasmina.

»Saj je vedel, da mu bomo nekaj pripravili, a smo vse potrebno za zabavo prevzeli nase,« pojasni in doda, da sta pri organizaciji sodelovala še mama in brat. »Bila je velika žurka,« o praznovanju okrogle obletnice pravi Ritonja, ganjen zaradi presenečenja, ki so mu ga pripravili svojci in prijatelji. »Bilo nas je nekaj čez 30, praznovali smo v stavbi športnega društva v vasi. Najbolj so me ganile besede oziroma zapisi na plakatih in fotografije, pa tudi torta je bila ne le dobra, temveč predvsem velika,« v smehu pravi Franc in še, da so praznovali kar dolgo v noč. So mu pa, tako kot je na podeželju običaj, pripravili dodatno presenečenje.

»Tistega dne sem kot običajno vstal zgodaj in odšel na delo. Ko sem se vrnil, je bilo na dvorišču pred hišo že vse poštimano. Prijatelji so lutko oblekli v motoristično opremo, ji nadeli moj obraz ter jo posadili na motor, s katerim razvažam časopise, potem pa izginili. Nikogar ni bilo tam, ko sem prišel domov,« o presenečenju, ki je očitno doseglo svoj namen, pravi Franc Ritonja.