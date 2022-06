Fotografije za mir

Na obrežju Savinje v knežjem mestu bodo odprli izjemno razstavo fotografij na prostem; po Badnu, Budimpešti in Tullnu bo Celje četrto mesto na svetovnem fotografskem zemljevidu, ki bo gostilo prestižno razstavo sto velikoformatnih natisov. Slavnostno odprtje razstave bo danes ob 18. uri v Celju pri kipu Splavarja (nabrežje ob Osrednji knjižnici Celje, Muzejski trg 1 a). Global Peace Photo Award (GPPA) je projekt, ki spodbuja fotografe po svetu k ustvarjalnemu razmišljanju na temo mir.

Celje je fotografsko mesto vse od zadnjih desetletij 19. stoletja.

Zakaj tako veličasten dogodek prav v Celju? »Odgovor se ponuja kar sam po sebi,« poudarja Igor Rosina, nosilec projekta. »Celje je fotografsko mesto in v njem fotografija živi vse od zadnjih desetletij 19. stoletja, ko je v mestu sočasno delovalo po več poklicnih fotografov. Leta 1919 se jim je za skoraj šest desetletij pridružil tudi eden najboljših portretistov in kronistov Josip Pelikan, čigar dediščino uspešno ohranja Muzej novejše zgodovine Celje. Tudi sam sem zelo tesno povezan z družino Pelikan, predvsem z mojstrovo hčerko Boženo Pelikan, ki je zelo uspešno nadaljevala očetovo tradicijo, jaz pa sem se po končanem fotografskem šolanju izučil pri njej. Zato sem želel tudi sam dodati kamenček v ta fotografski pečat Celju in ga kot prvo in edino slovensko mesto postaviti na svetovni fotografski zemljevid ob bok svetovnim prestolnicam, kjer organizirajo fotografske festivale.«