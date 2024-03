Filip iz Prage je dobil svoj bambus

Živalski vrt Ljubljana je bogatejši za dve novi ogroženi vrsti. Iz živalskega vrta v Pragi so pripeljali filipinskega kljunorožca, iz živalskega vrta La Torbierain pa čredico svinjskih jelenov. V njihovih ogradah med drugim odraščajo mladič šimpanza, volkova, alpaki, bobri, alpski kozorogi in liči antilopi, so sporočili iz živalskega vrta.

Konec novembra lani so v živalski vrt pripeljali samca filipinskega kljunorožca, ki se je v tem času navajal na nove prostore in nove oskrbnike. Je endemit Filipinov ter del edine populacije te vrste kljunorožcev izven Filipinov. Populacijo v naravnem okolju strokovnjaki ocenjujejo na okoli 1200 ptic. Ogroža jih človek z izsekavanjem gozda za naselja in nasade. Kljub zakonski zaščiti se še vedno pojavlja nezakonit lov. Kljunorožca so zaradi njegovega filipinskega porekla poimenovali Filip. V novem domu so mu že posadili bambus, v letalnici pa mu vzdržujejo temperaturo 20 stopinj Celzija in visoko vlago.

Obe novi vrsti sta ogroženi zaradi človeka

Konec februarja pa so iz italijanskega živalskega vrta La Torbiera pripeljali čredico svinjskih jelenov, ki so ime dobili po načinu teka, saj tečejo s sklonjeno glavo pod ovirami podobno kot prašiči in jih ne preskakujejo kot ostali jeleni, so pojasnili v živalskem vrtu. Samci svinjskih jelenov tehtajo do 50 kilogramov in v višino merijo do 70 centimetrov. V naravi so razširjeni od Pakistana pa vse do Mjanmara. So na rdečem seznamu ogroženih vrst. Ogroža jih človek z lovom zaradi mesa ter uničevanjem njegovega naravnega okolja.

Prihod novih vrst. FOTO: Zoo Ljubljana

Obe vrsti sta predstavnika ogroženih živalskih vrst ter del vzrejnega programa. »Z vključitvijo teh dveh vrst v našo oskrbo ZOO Ljubljana še naprej sledi svojemu poslanstvu naravovarstva in ohranjanja ogroženih živalskih vrst,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Sicer pa je v živalskem vrtu med mladiči mali Tai, ki odrašča v skrbni družini šimpanzov in je konec januarja upihnil tretjo svečko. Tako mama Neža kot oče Boris sta izredno ljubeča starša. K vzgoji in čuvanju mladiča pa prispevata tudi babica Mojca in teta Nika.

Antilope iz močvirnatih predelov

Med antilopami odraščata dve mladi samici, ki sta se skotili septembra in novembra lani. Ker še nista odrasli, ju zlahka prepoznate v čredi antilop. Liči antilope imajo razširjene parklje, ki jim omogočajo hojo po močvirnih predelih, kamor se v naravi zatečejo pred plenilci.

V ogradi alpak odraščata dve samici, ki sta se skotili poleti 2023. Mladiča kanadskih volkov bosta aprila stara eno leto in sta skoraj že dosegla odraslo velikost. V ogradi kanadskih bobrov lahko opazujete kar tri generacije mladičev. Lanskoletni mladiči odraščajo tudi v ogradi alpskih kozorogov.

Na slovenski kmetiji so se obiskovalci razveselili dveh samcev jezersko-solčavske ovce. Kot vsi novorojenci veliko počivata in spita, preostali čas pa se igrata, podita po ogradi in »nadlegujeta« mamo. Mladič pritlikave koze se je skotil v otroškem živalskem vrtu. Tam še posebej prosijo otroke in njihove starše, da upoštevajo njegove potrebe po počitku, spanju in igri. V ogradi avstralskih živali pa iz trebušnih vreč samic rdečevratih kengurujev že kukajo male glave njihovih mladičev, so še dodali iz živalskega vrta.