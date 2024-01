Fides: Vlada potvarja podatke in zavaja glede poteka pogajanj

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je po sestanku glavnega stavkovnega odbora sporočil, da bo za prihodnji teden napovedano zaostrovanje stavke odvisno od vsakega zavoda. Naloga zdravnikov med stavko je zgolj ta, da bolnike triažirajo po pravilih stavkovnega minimuma, so poudarili v sporočilu za javnost.

Članica glavnega stavkovnega odbora Fidesa Ana Lina Vodušek je v izjavi za medije dodatno pojasnila, da ima Fides pri zaostrovanju »še nekaj manevrskega prostora, kar se tiče zakonskega minimalnega delovnega procesa«.

Zdravniki po njenih besedah od vlade zahtevajo, da spoštuje že dane zaveze, podpisane pred poldrugim letom. »Vlada potvarja podatke in zavaja glede poteka pogajanj in se tudi ponovno ne drži tistega, kar smo imeli dogovorjenega na prvih pogajanjih,« je bila kritična.

Sindikalni zaupniki sporočajo, da je ogorčenost nad vlado vseprisotna, zato bodo stavko dnevno zaostrovali, je napovedala. »Posledice bodo žal čutili bolniki, vendar naj odgovornost za to prevzame vlada, ki se ni držala dogovorov,« je dejala.

Zdravstveni inšpektorat zaradi zdravniške stavke prejel eno prijavo Zdravstveni inšpektorat RS je v povezavi s trenutno stavko zdravnikov prejel eno prijavo, ki se je nanašala na izvajanje storitev na primarni ravni zdravstvenega varstva, so za STA navedli na inšpektoratu. Na podlagi prijave so uvedli inšpekcijski postopek, ki pa še poteka. Opravljanje zdravniške službe v času stavke je sicer opredeljeno z zakonom.

Iz sindikata pa so pisno sporočili še, da vzdrževanje poti naročanja ter izdaja zdravniških potrdil in zdravniških spričeval, na primer bolniških listov, ni obveznost zdravnikov v času stavke, razen v že znanih in objavljenih izjemah.