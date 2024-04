Ena največjih šol pri nas upihnila 170 svečk (FOTO)

Minuli petek je bil na Osnovni šoli Brezovica pri Ljubljani slovesen večer: po večmesečnih pripravah so razvili rdečo preprogo pred vhodom ene največjih šol v Sloveniji, ki jo skupaj s podružnico v Notranjih Goricah obiskuje 968 otrok. Sto sedemdeset učencev je pripravilo slavnostno akademijo ob 170-letnici šole, ki je vzniknila pet let zatem, ko je na Brezovico prišel kaplan, ki je prvi nagovarjal krajane k redni šoli. Prvi učitelj je 1854. leta prišel iz Idrije in bil sprejet z vsemi častmi; odsihmal pa so lahko otroci z Brezovice obiskovali pouk v svojem kraju, skupaj z vrstniki iz okoliški...