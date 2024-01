Na Vrhniki pri Ložu se je odvila prva uradna predstavitev polfinalistk za miss Slovenije 2024. Da so se dekleta predstavila prav tu, v Stari Žagi, ki je lokalna znamenitost, ni naključje, saj je Občina Loška dolina s tukajšnjim Javnim zavodom Snežnik in Zavodom Ars Viva soorganizatorica nove sezone Miss Slovenije vse do polfinala. Sneg jih ni zaustavil Na odru se je pred polno dvorano – kljub snežnim razmeram so prišli dekleta podpret povabljeni gostje z vseh koncev Slovenije – predstavilo 21 deklet, ki so dokazale, da bo najnovejši boj za krono spet pester in zanimiv. Najmlajša kandidatka j...