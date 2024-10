Ema Krška je most med narodoma (FOTO)

V Sloveniji delujeta dva viteška reda s koreninami v Avstriji, ki sta poimenovana po svetem Juriju; prvi, bolj znan, je Evropski red vitezov vina (Ordo equestris Vini Europae), drugi, manjši, pa je Viteški red sv. Jurija iz Koroške. Ta je odprl pisarno oziroma komendo v gradu Vrbovec v Nazarjah 14. septembra 2024, od koder bo omogočal delovanje in sodelovanje z obstoječimi podružnicami tako v Sloveniji kot na avstrijskem Koroškem.

Ob ustanovitvi je bilo poslanstvo Viteškega reda sv. Jurija boj proti Turkom, ki so ogrožali habsburške dedne dežele Koroško, Kranjsko in Štajersko. Red si je za cilj zastavil povzdigovanje katoliške vere in cesarske hiše Avstrije.

Zahvala župana Mateja Pečovnika Sonji Bercko Eisenreich za vsa prizadevanja ob odprtju komende v Vrbovcu.

Viteški red Sv. Jurija iz Koroške je tako rekoč edini pri nas, ki izvira s slovenskega (karantanskega) zgodovinskega ozemlja.

Viteška aspirantka Sonja Bercko Eisereich in viteška dama Norma De Saint Picman

Danes je poslanstvo vitezov ohranjanje suverenega in kulturnega izročila ter viteških vrednot za narod in domovino. Ima prepoznaven simbol rdečega kronanega križa, ki ponazarja svetega Jurija, geslo Deus et Patria – Deus et Mundus, prapor in simbole, ki jih črpa iz svoje zgodovine. Cesar Maksimilijan I. jih je poimenoval za kronane viteze, saj se je red močno izkazal pri obrambi cesarstva pred vpadi Turkov in povzdigovanju avstrijske vladarske hiše, ljudstvo pa jih je označilo za karantanske viteze.

Viteške vrednote

Redovno geslo izpričuje poslanstvo članov viteškega reda, ki z delom in zgledom živijo po plemenitih modrostih. Prizadevajo si za dobro in napredek domovine, s tem pa tudi sveta. Viteški red sv. Jurija s Koroške je tako rekoč edini na Slovenskem, ki izvira s slovenskega (karantanskega) zgodovinskega ozemlja. Ustanovitelj je novemu redu izročil tudi prapor sv. Jurija in mu odkazal vrsto posesti. Za uradni sedež jim je dodelil nekdanji benediktinski samostan v Milju na Koroškem. Tam je bil tudi dom in sedež sv. Domicijana, karantanskega vojvode in svetnika, ki so ga vitezi med drugim častili in se mu priporočali.

Grad Vrbovec Nazarje, sedež Viteške komende sv. Jurija iz Koroške

Kulturno-glasbeni program ob odprtju

Za drugo rezidenco pa je red dobil še Dunajsko Novo mesto (Wiener Neustadt), kjer so vitezi prevzeli v upravo navedeno škofijo. Nato so redu dodelili še številne druge cerkve in opatije kot tudi različno fevdalno posestvo v lasti cesarstva. Člani s ponosom prisegajo na viteške vrednote, ki izhajajo iz starodavnega kodeksa in so še vedno spoštovane. To so osebna poštenost, čast in zvestoba, srčnost in pogum, vera, upanje in ljubezen ter etičnost in spoštovanje.

Viteško komendo v Vrbovcu so predali namenu ob sodelovanju Občine Nazarje, tamkajšnjega župana Mateja Pečovnika ter Velikega balijana, mojstra in priorja Viteškega reda sv. Jurija s Koroške, mag. Silvestra Likarja, ter redovne viteške aspirantke in vodje enote Sonje Bercko Eisenreich. Slovesnost so začeli z glasbeno uverturo harfistke Maje Bider ter flavtistke Neže Dobrovc iz tamkajšnje glasbene šole. Podružnico viteškega reda v savinjski regiji so poimenovali po sv. Emi Krški (980–1045), ki si je viteštvo prislužila prav z dobrodelnim delovanjem.

Župan Matej Pečovnik, levo, in veliki prior mag. Silvester Likar sta nove prostore predala namenu.

Svojo vlogo vidimo v zavzetem delu v vrsti kulturnih, socialno-dobrodelnih in družbeno angažiranih projektih.

Podoba svetnice Eme Krške je delo umetnice in redovne dame Norme De Saint Picman.

»Za nas je to posebna čast, je trenutek, ko začenja delovati podružnica viteškega reda Vrbovec,« je napovedala Sonja Bercko Eisenreich. »Trudili se bomo oživljati in spodbujati bogato kulturno in zgodovinsko dediščino našega viteškega reda in regije, v kateri živimo in delamo. Svojo vlogo vidimo v zavzetem delu v vrsti kulturnih, socialno-dobrodelnih in družbeno angažiranih projektih. Tudi z vašo dobro voljo in podporo nam bo skupaj uspelo!«

Bogomilina prošnja

V navzočnosti skupine vitezov v svečanih in obrednih oblačilih sta župan Pečovnik ter prior Likar pri vhodu v prostore prerezala trak v barvah slovenske zastave ter odprla prostor urada, s povsem novo opremo, viteško zastavo, umetniško sliko sv. Eme Krške, zbrane pa je blagoslovil župnik iz Nazarij, frančiškan pater dr. Andraž Arko.

980. leta se je rodila, 1045. umrla.

Odprli so tudi žlahtno kapljico s podobo svoje svetnice.

Med nagovori župana, mag. Likarja in viteza Franca Brunška, ki je podrobneje predstavil delovanje reda, se je zvrstil še drugi del glasbenega programa, ki sta ga izvedli dijakinji pod vodstvom prof. Naje Mohorič. Besedo o liku svetnice in sliki Eme Krške je predstavila Norma De Saint Picman, intermedijska umetnica in dama viteškega reda sv. Jurija iz Koroške, ki je ustvarila sliko. Ob tem je predstavila pesnitev Bogomilina prošnja (Krst pri Savici).

Slovesnost je zaokrožil prior Likar z zahvalo vsem, ki so omogočili, da bo tam, v zavetju čudovitega gradu Vrbovec, pognal korenine del njihovega viteškega reda, tesno povezan z dejanji in dobrodelnostjo Eme Krške. Ta ni bila le svetnica in zgodovinska osebnost iz naših krajev savinjske regije, temveč tudi zgodovinskih dežel. Bila je most, ki povezuje naroda na obeh straneh današnje meje ter ostaja skupaj s sveto zemljo v Krki, Miljah in pri Gospe Sveti (Maria Saal) v Avstriji pomemben del naše skupne dediščine in duhovne identitete.