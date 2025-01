Ekskluzivni intervju z Natašo Pirc Musar: preberite, kaj jo je letos najbolj zaznamovalo

Ob koncu leta smo na našem portalu pripravili serijo novoletnih intervjujev s ključnimi političnimi voditelji Slovenije. Vprašanja o iztekajočem se letu, njegovih izzivih, dosežkih in pričakovanjih za prihodnost smo naslovili na predsednico republike, predsednika vlade, predsednico državnega zbora in predsednika državnega sveta.

Tokrat objavljamo pogovor s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Med drugim je spregovorila tudi o izzivih, ki čakajo našo državo v prihodnosti, ter delila svoje misli o vlogi Slovenije v svetu. Zaupala nam je tudi, kaj je bila najpomembnejša stvar, ki se jo je letos naučila.

Kako bi na splošno ocenili letošnje leto, tako z vidika dosežkov kot tudi izzivov, s katerimi ste se soočili?

Nataša Pirc Musar. FOTO: Leon Vidic/Delo

Letošnje leto je bilo dinamično. Sem pa zadovoljna, da je Slovenija med najvarnejšimi državami na svetu in bi se v njej morali počutiti varno. Bojim pa se, da živimo v svetu, ki je človeštvu čedalje bolj nevaren in krut. Ne samo vojaški, tudi gospodarski, humanitarni, okoljski, zdravstveni, socialni in tehnološki izzivi predstavljajo nevarnosti naši družbi, če jih ne bomo pravočasno prepoznali in ukrepali.

Sem pa iskreno ponosna na številne izjemne doseže Slovenk in Slovencev na različnih področjih – od športa, diplomacije, kulture, gospodarstva, do znanosti.

Kaj je bila najpomembnejša stvar, ki ste se je letos naučili, in kako bo ta vplivala na vaše prihodnje odločitve?

Naučila sem se, da so potrpežljivost, odprta komunikacija in vztrajnost ključne lastnosti za premagovanje tudi najbolj kompleksnih izzivov. Še bolj kot prej sem prepričana, da je ključ do uspeha sodelovanje – med generacijami, med političnimi partnerji in znotraj mednarodne skupnosti. To bo v prihodnje še bolj oblikovalo moje odločitve, saj želim ustvariti prostor za dialog in za skupno iskanje rešitev.

Ste uspeli uresničiti vse cilje, ki ste si jih zadali na začetku leta? So kakšni projekti ali obljube, ki jih bo treba prenesti v prihodnje leto?

Večina zastavljenih ciljev je bila doseženih, sem zadovoljna. Bi si pa želela, da bi nosilci oblasti v prihodnje bolj zavzeto začeli z vzpostavljanjem visoke stopnje politične kulture. To pomeni, da si moramo na vsakem koraku prizadevati, da ohranjamo svojo integriteto in odpravljamo vse sence dvoma, ki lahko krnijo naš položaj. Bodimo zgled spoštljivega komuniciranja, spoštovanja načel pravne države in odločitev sodišč ter drugih nadzornih institucij. Predvsem pa si želim, da v politiki spoštujemo drug drugega, tudi, če se ne strinjamo. Le tako nas bodo spoštovali tudi drugi.

Domače naloge, če se lahko tako izrazim, pa na mednarodnem področju kot globalna skupnost nismo naredili pri ustavitvi oboroženih konfliktov. Izrael in Ruska federacija oba grobo kršita Ustanovno listino Združenih narodov. Slovenija je glede ravnanja obeh držav upravičeno odločna: obsoja rusko agresijo in obsoja nevzdržen, grozljiv odnos Izraela do civilistov v Gazi, ki ima vse značilnosti genocidnega ravnanja. Za končanje teh spopadov in morije je ključno spoštovanje OZN in še nekaj – dialog. Tudi če pogajanja dvakrat propadejo, je treba tretjič, četrtič, petič ... začeti z novimi.

Po katerih dogodkih ali trenutkih si boste najbolj zapomnili leto 2024? Katere od teh ste doživljali najbolj osebno?

Najbolj pri srcu mi je zagotovo srečanje z vsemi predsedniki sosednjih držav ob 20. obletnici vstopa Slovenije v EU. To, da smo se vsi zbrali v Sloveniji, se je zgodilo prvič po letu 2011. Dobri sosedski odnosi so nujna podlaga za krepitev dialoga in medsebojnega sodelovanja tako na bilateralni kot multilateralni ravni. Da so se na povabilo odzvali vsi, priča o tem, da takšne, dobre meddržavne sosedske odnose imamo.

Ponosna sem tudi na to, da zelo uspešno nadaljujemo s Predsedničinimi forumi. Letošnja sta bila posvečena problematiki nasilja v družbi in podnebni krizi. Veliko dela je potrebnega za izgradnjo okolja, v katerem za nasilje ne bo prostora. Poleg državljanske vzgoje, odličnega in neobremenjenega, neselektivnega poznavanja slovenske zgodovine, soočanja z njenimi svetlimi in temnimi poglavji, je enako pomembna še vzgoja za mir, miroljubnost in človekoljubnost.

Kakšni so vaši osebni načrti in prioritete za leto 2025?

Nataša Pirc Musar. FOTO: Leon Vidic/Delo

Predvsem si želim, da bi bilo leto 2025 prelomno leto za mir. Slovenija bo vedno glasno zagovarjala dialog, diplomacijo in spoštovanje mednarodnega prava kot poti do rešitve sporov. Prav tako bomo vztrajali pri krepitvi povezovanja v regiji in podpori evropski širitvi. Moja vizija za Slovenijo ostaja jasna – država, ki združuje inovativnost, spoštovanje tradicije in socialno pravičnost. Slovenija ima vse možnosti, da postane vzorčna država, ki uspešno povezuje gospodarski napredek s skrbjo za ljudi in okolje.

Še nekaj bi rada izpostavila za naslednje leto. Mir ne pomeni zgolj odsotnosti vojne. Mir pomeni varnost doma, trajnostni razvoj, spoštovanje narave in sožitje med ljudmi. Zato bi bilo prav, da bi drugo leto, ko bomo praznovali 80 let od konca druge svetovne vojne, našli mesto za pokop po vojni pobitih. Soglasje, da je to potrebno storiti, imamo.

Kateri so po vašem mnenju ključni izzivi, s katerimi se bo Slovenija soočila v letu 2025? Kakšna je vaša vizija za prihodnost države?

Ključni izzive sem navedla že v prvem odgovoru, zato naj tokrat izpostavim le še enega - spopadanje s posledicami podnebne krize. Ne smemo si privoščiti le opazovanja posledic monumentalnega podcenjevanja škode, ki jo človeštvo ustvarja s svojim odnosom do okolja in okoljskega onesnaževanja nasploh. Naravni procesi ne poznajo meja in ne potrebujejo vizumov. Zato mora biti vsaka politika, ki se ukvarja s to perečo problematiko, nadstrankarska, medgeneracijska, zato tudi dolgoročna. Pri tem pa je vendarle treba opozoriti: ni je uspešne okoljske politike brez upoštevanja podnebne in razvojne pravičnosti. Poskrbeti moramo, da ne pride do novih delitev in ustvarjanja novih kategorij ljudi brez perspektive ter visokim tveganjem za socialno izključenost in revščino.

Kaj bi ob koncu leta sporočili bralcem Slovenskih novic?

Drage bralke in bralci, spoštovane državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci Slovenije. Želim vam mirne in prijetne praznike v krogu tistih, ki jih imate radi. Naj bo leto 2025 polno zdravja, priložnosti in navdiha. Ne pozabimo, da lahko z majhnimi dejanji prijaznosti vsak od nas prispeva k boljši družbi. Pomagajmo, kjer lahko in bodimo zgled odprtosti, sočutja in solidarnosti.