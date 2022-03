Edini vaščani so otroci

Pred kratkim so slovesno odprli mini vas Sveta Ana v Slovenskih goricah, v kateri na 300 kvadratnih metrih stoji deset replik stavb, značilnih za ta kraj – tudi šola, gasilski dom, restavracija, kmetija, čajnica, kovačija, cerkev, viničarija –, pomanjšanih v takšnem merilu, da lahko vanje splezajo le otroci.

Župan Silvo Slaček je prerezal trak.

Postavili so jo v sklopu projekta Park generacij in v ta namen utrdili zemljišče pod šolo ter zgradili škarpo. Hiške je iz slovenskega lesa izdelalo Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo iz Maribora in jih impregniralo na povsem naraven način, da so varne za obiskovalce. S to investicijo v Sv. Ani nadaljujejo fazno urejanje prostora pod osnovno šolo, ki postaja prostor za druženje, igro, rekreacijo, šport, po novem pa tudi spoznavanje lokalne ponudbe za vse starostne skupine. Vrednost celotnega projekta je dobrih 86.000 evrov, skoraj polovico bo prispeval Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Vasica je namenjena predvsem predšolskim otrokom in mlajšim osnovnošolcem, ki jo obiskujejo v spremstvu učiteljev ali staršev, pričakujejo jih seveda tudi iz drugih krajev. Gneče za zdaj še ni, ne nazadnje so se komaj pred kratkim sprostili protikoronski ukrepi.

Tudi blagoslovili so jo Na odprtju je po nagovorih župana Svete Ane Silva Slačka in ravnatelja šole in vrtca Aleksandra Šijanca vasico blagoslovil domači župnik Tonček Fras, za kulturni program so poskrbeli otroci Zelene in Mavrične igralnice. Kar peš so prišli tudi učenci iz podružnice v Lokavcu, saj so imeli na ta dan športni dan.

»Najbrž je potreben čas, da ljudje izvedo za našo vasico. Zagotovo bo dobro obiskana poleti, ko je zunaj bolj prijetno in so družine več na svežem zraku. Naša naloga je, da poskrbimo za promocijo, spomladi bomo tako organizirali različne delavnice,« je povedala Petra Golob, svetovalka za družbene dejavnosti, kulturo in turizem na Občini Sveta Ana, in dodala, da bodo v neposredni bližini vasice postavili še plezalno steno. Nekaj gibalno-motoričnih naprav je že postavljenih. V Parku generacij Sveta Ana so namreč poskrbeli tudi za odrasle, člani društva upokojencev tam redno kegljajo.