Edine romske gasilce na svetu ima Slovenija (FOTO)

Pred nekaj dnevi se je začela dobrodelna kino turneja z nekdanjim gasilskim kombijem edinega romskega PGD Pušča in projekcijami dokumentarnega filma o edinih romskih gasilcih na svetu – Tekmüvanje. PGD Pušča in Sagar kolektiv s tem zbirata sredstva za kino turnejo, na kateri bodo predstavili dokumentarni film Tekmüvanje o edinem romskem gasilskem društvu, PGD Pušča.

Radgonski gasilci kolege s Pušče učijo dela s sodobno gasilsko opremo. Foto: Oste Bakal

V sklopu pobude Pušča, na pomoč! jih želijo predstaviti Sloveniji, obenem bodo zbirali donacije za nujno potrebno opremo v omenjenem društvu s skoraj tridesetimi člani. Sagar kolektiv je sicer skupina filmskih ustvarjalcev, aktivistov in popotnikov, ki z objavljanjem resničnih zgodb javnost opozarja na družbene probleme.

Iz kombija kino

PGD Pušča deluje 15 let. Lani so svoj gasilski kombi, sicer letnik 1970, prenehali uporabljati in ga preuredili v mobilni kino. Dobili so sodobno gasilsko vozilo, za varno in učinkovito delovanje pa potrebujejo še drugo opremo, predvsem prikolico za vodno črpalko, saj v novem vozilu zanjo ni prostora, pa tudi zaščitno opremo, cevi, ventile in drugo, urediti nameravajo sanitarije v gasilskem domu in garderobne omarice.

Režiser Miha Mohorič je edini neromski član društva. Foto: Oste Bakal

Kot je povedal predsednik društva Dejvid Horvat, je v društvu več kot 25 članov, nedavno so se reorganizirali in v svoje vrste privabili mlade, v prihodnje pa želijo vključiti še gasilke. V domačem kraju je večina njihovih intervencij povezana s prečrpavanjem vode, saj sistem odvodnjavanja v romskem naselju Pušča še ni ustrezno urejen. S filmsko turnejo bodo, kot poudarja Horvat, razbijali tudi stereotipe o Romih. »Film prikazuje nas, gasilce, in naše naselje. Se pa spomnim, da je snemalno ekipo pritegnilo tudi to, da so naši gasilci pomagali pri odpravljanju posledic žleda v drugih delih države,« je dejal Horvat. »Ideja o nastanku filma je padla, ko sem prvič videl gasilski avto PGD Pušča iz leta 1970. Zdelo se mi je čudno, da se še vedno vozijo s tako starim vozilom in imajo tako dotrajano opremo,« je povedal producent in režiser Miha Mohorič, ki se je skozi Puščo vozil v sosednje Černelavce, kjer živi družina njegove partnerice.

Tekmüvanje je večinoma posneto v romskem jeziku in je opremljeno s podnapisi, nastopajoči pa vmes govorijo tudi v prekmurskem narečju. Pri nastajanju filma je sodelovala tako rekoč celotna Pušča. Vsi so vedeli, kaj se snema, vrata v vas so bila avtorjem odprta. Sodelovale so družine gasilcev, prevajalci in glasbena skupina Romano Glauso, ki je prispevala avtorsko glasbo. »Vesel sem, da smo se z gasilci spoprijateljili in so me sprejeli medse. Vzpostavitev zaupanja je pri snemanju dokumentarnih filmov najbolj pomembna. Boljši ko je odnos, bolj iskren je film,« je razkril Mohorič in dodal: »Film smo ustvarili predvsem za gasilce na Pušči.

110 let je letos praznovalo največje romsko naselje v Sloveniji.

Da bodo imeli dokument časa, v katerem so zabeležena njihova prizadevanja za varnejšo vas, in tudi za ohranjanje njihove lastne kulture in navad. Obenem želimo, da bi bil film sredstvo, da se njihova dobra praksa širi naprej, da se ljudje znebijo predsodkov in strahov glede romske skupnosti. Distribucijo nameravamo izkoristiti tudi za to, da jim pomagamo do boljše osnovne opreme, ki je nujno potrebna, da postanejo enakopravni drugim gasilcem in da lahko varno in zanesljivo opravljajo delo v vasi.«

Sprejet med gasilce

Prvo in edino romsko gasilsko društvo na svetu sicer že 15 let skrbi za varnost in pripravlja gasilske veselice na Pušči. Ker vsi na Puščo ne morejo, lahko Pušča s filmom pride k vsem! Tekmüvanje je film, ki ruši stereotipe, popelje v svet prekmurskih ravnic in čisto prave multikulturnosti. Prebivalci Pušče in njeni gasilci se izkažejo kot odlični varuhi ne le romskih, temveč tudi prekmurskih in slovenskih običajev.

Filmska turneja Turneja jih bo prihodnje leto vodila k PGD Ljubljana Tabor, Podkoren, Polje in Štrekljevec, pa tudi na gasilsko olimpijado v Celje, ki bo julija, in se končala doma na Pušči. Donacije za romske gasilce zbirajo do 18. novembra, prispevati jih je mogoče tudi na spletnem mestu Huda pobuda.

Kot se za čisto pravi romski kino spodobi, ta ni zgrajen iz opek, ampak v bivšem gasilskem oldtajmerju z ekipo potuje po Sloveniji. Filmar Miha Mohorič je edini član romskega gasilskega društva, ki ni Rom. Preden je začel produkcijo filma, je s prebivalci vasi več let gradil odnose in začel pridobivati njihovo zaupanje, kamero pa je uporabil šele takrat, ko je bil popolnoma sprejet v romsko družbo.