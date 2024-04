Eden najbogatejših Slovencev je moral v zapor

Poslovnež Sergej Racman, ki je bil v zadevi Kolosej pravnomočno obsojen na dve leti zapora, je začel prestajati zaporno kazen, poroča portal Necenzurirano. Njegova obramba namreč ni bila uspešna v prizadevanju za alternativni način prestajanja kazni.

Ljubljansko okrožno sodišče je Racmana zaradi oškodovanja upnikov pri prodaji ljubljanskega Koloseja, največjega kompleksa kinodvoran v državi, poleti 2022 obsodilo na dve leti zaporne kazni.

Racman je poskušal sodbo izpodbiti, a neuspešno. Višje sodišče v Ljubljani je njegovo pritožbo lani proti koncu leta zavrnilo in potrdilo obsodilno sodbo, ki je s tem postala pravnomočna.

A nekdaj uspešni poslovnež in finančnik, ki je užival tudi sloves enega bogatejših Slovencev, zaporne kazni ni začel prestajati takoj. Njegovi zagovorniki so skušali sodišče namreč prepričati, naj mu dovoli enega od alternativnih načinov prestajanja kazni. Tako so si prizadevali za ukrep t. i. vikend zapora, po katerem bi bil v zaporu le ob koncih tedna, sicer pa bi kazen odslužil z opravljanjem dela v splošno korist.

Kje prestaja kazen?

A na ljubljanskem okrožnem sodišču so za Necenzurirano potrdili, da sodišče teh prošenj ni uslišalo, zato je ukrep zaporne kazni v začetku februarja postal pravnomočen, Racman pa je začel prestajati dosojeno zaporno kazen. Zakaj je sodišče prošnjo zavrnilo, po navedbah portala ni znano. Prav tako ni znano, kdaj natančno je Racman nastopil kazen in v katerem zavodu jo prestaja.

Proti Racmanu sicer poteka tudi sojenje zaradi domnevne zlorabe prostitucije in pranja denarja v nočnem klubu Marina na Ajševici. V tej zadevi je skoraj leto dni preživel v priporu, izpustili pa so ga šele po tem, ko je sodišču nakazal 800.000 evrov varščine. Zaključne besede v tem postopku bi lahko bile, če ne bo zapletov s preverjanjem nekaterih dokazov, izrečene že konec tega meseca in v začetku maja.