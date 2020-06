Dvojčka mrtva, zdravnica beži

»Vabilo, preklic, vabilo, preklic ... Petindvajsetega septembra 2019 prvi datum, 11. marca 2020 zadnji, prestavljen datum. Še vedno čakamo ... Moram še kaj dodati?« To je eden od zadnjih komentarjev Kristine Grebenc Sotošek iz Hrastnika o stanju v slovenskem sodstvu, ki mu, četudi so od rojstva njenih mrtvorojenih dvojčkov Aleksa in Luke 12. januarja minila že štiri leta, vse do danes še ni uspelo sprocesirati preiskave zoper osumljeno zdravnico ginekološko-porodniškega oddelka trboveljske bolnišnice Maje Merkun.Prvo zaslišanje julija?»Žal, nič novega. Čakamo na nov datum v upanju, da ne bo preložen, kot so bili vsi ...