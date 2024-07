Dve vozili ob stotem rojstnem dnevu (FOTO)

PGD Nazarje z okrepljeno dejavnostjo in funkcijami GEŠP (gasilska enota širšega pomena) praznuje 100-letnico delovanja, pri tem pa še uspešno obnovo po škodi, ki jo je povzročila lanska ujma. Ta je pustošila v porečju rek Savinje in Drete, voda je ogrozila in poplavila domala celotno središče kraja, s tem tudi gasilski dom z vso tehniko in opremo ter industrijski center Zgornje Savinjske doline, gasilci pa so kljub temu neutrudno pomagali prebivalstvu in reševali premoženje.

Ob praznovanju so tako proslavili tudi nakup dveh gasilskih vozil, kar jim je uspelo s sofinanciranjem lokalne skupnosti, lastnimi napori in sredstvi, solidarnostjo in pomočjo države. Ko ljudje stopimo skupaj, je možno vse, skoraj nemogoče, je že med pripravami na praznik dejal najbolj angažirani predsednik društva Boštjan Cigale.

Gasilska zveza Slovenije je PGD Nazarje podelila jubilejno odlikovanje ob 100-letnici delovanja.

Ko ljudje stopimo skupaj, je možno vse.

Eden najzaslužnejših za izvedbo poplavne sanacije in organizacijo stoletnice je predsednik društva Boštjan Cigale.

PGD Nazarje je desetletja nesebično služilo skupnosti, zagotavljalo varnost in pomoč ob različnih nesrečah ter sodelovalo pri številnih humanitarnih dejavnostih. Ob tem velikem jubileju so organizirali različne dogodke in slavnostno akademijo, na katero so povabili vse člane, društva, podpornike, predstavnike vseh PGD, delujočih v okviru gasilske zveze Zgornje Savinjske doline, in goste, med njimi zdaj že nekdanjega ministra za obrambo Marjana Šarca. Ta se je v nagovoru nekako tudi poslovil od gasilcev iz vse doline. Zahvalil se je za sodelovanje z GZ Slovenije, civilno zaščito in drugimi zaslužnimi za delovanje v sistemu za zaščito in reševanje, zlasti ob katastrofi v minulem letu. Slavljencem je čestital ob prazniku, s katerim so se poklonili tudi 100-letnici PGD Gorica ob Dreti in PGD Pobrežje ob Savinji.

Od brambe do društva

Spomin na ustanovitev PGD Nazarje seže v leto 1924, ko so na pobudo krajanov, kmetov in obrtnikov ter uprave škofovskega veleposestva Marijin grad organizirali požarno brambo. V Zgornji Savinjski dolini so takrat že delovala društva gasilske brambe v Mozirju, na Rečici ob Savinji, v Gornjem Gradu, Bočni, Šmartnem ob Dreti, na Ljubnem ob Savinji, v Radmirju in Lučah. V Nazarjah se je to zgodilo pozneje, saj se je nekoč majhna vas šele razvijala s predelavo lesa. Prvi predsednik društva je bil Matevž Dobrovc, poveljnik pa Ivan Krefl st. PGD Nazarje je postalo eno najpomembnejših gasilsko-reševalnih središč te doline, ki sodeluje s Celjsko-Savinjsko ter Šaleško gasilsko regijo, v okviru GZ Slovenije pa je tudi pomembna strateška intervencijska baza GEŠP.

Glasbena šola Nazarje je ustvarila bučno vzdušje.

Že stoletje nesebično služijo skupnosti.

Marjan Šarec se je od zgornjesavinjskih gasilcev že poslovil s Srečno in Na pomoč!

Domača glasbena šola je poskrbela za izjemen program, z Zdravljico Mladinskega pihalnega orkestra pod vodstvom Stefana Garkova so obogatili praznično razpoloženje. Po nagovorih gostitelja Cigaleta in drugih vidnih gostov so zaslužnim podelili priznanja, zahvale in odlikovanja. Prejeli so jih Ivan Turk in Jože Špende, Matej Pečovnik, Franc Glušič, Žiga Grudnik ter za posebne zasluge Srečo Urtelj in Sebastjan Solar. Ob koncu slovesnega dogodka so člani vodstev PGD Kostanjevica na Krasu in PGD Nazarje podpisali listino prijateljstva, ne nazadnje sta pobrateni tudi občini Miren-Kostanjevica ter Nazarje, gasilce pa sta še bolj povezali nedavni katastrofi, požar na Krasu leta 2022 in uničujoče lanske poplave v Nazarjah.

Pri gasilskem domu v Nazarjah so opravili tudi slovesni gasilski zbor in predali namenu novi vozili; GVC-1 in HTRV. Blagoslov obnovljenih prostorov in vozil sta opravila frančiškanska patra Andraž Arko in Tomaž Pinter, ključe novih vozil pa je župan Matej Pečovnik izročil domačemu poveljniku Solarju, ta pa pristojnima voznikoma. Množico gasilcev iz Zgornje Savinjske doline je ob predaji vozil nagovoril poveljnik GZ Slovenije Zvonko Glažar.

Velika in še kako potrebna pridobitev.

Poveljnik GZ Slovenije Zvonko Glažar je čestital PGD Nazarje ob 100-letnici uspešnega delovanja.

Začelo se je pred stoletjem.