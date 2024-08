V luči sanacije uničujočih poplav lanskega avgusta, ko ljudje še vedno trepetajo ob vsakem dežju, smo preverili, ali so imeli prebivalci Osilnice in Kostela, območja, ki so ga neurja in narasli vodotoki prizadeli septembra 2022, kaj več sreče. Največ škode je bilo v Dolenjem in Srednjem Potoku, ki sodita pod občino Kostel, in v občini Osilnica. In čeprav na kostelski občini pravijo, da so uredili tisto, kar sodi pod njihovo pristojnost, pa Vinko Lavrič, ki smo ga obiskali pred dvema letoma, ko so podivjani hudourniki udarili z obeh strani njegove hiše, pravi, da še vedno nima dostopa do svoje ...