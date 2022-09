Dve leti čakala na usodni da

Zadruga Naš Kras in Kulturno društvo Kraški dom sta v sodelovanju z občino Repentabor po devetih letih končno organizirala 27. Kraško ohcet v Repnu. Pred uradnim odprtjem so bile dolgotrajne priprave in številne prireditve, tudi predstavitev najnovejše knjige raziskovalke ljudskega ustnega izročila in oblačilne kulturne dediščine na Tržaškem Marte Košuta z naslovom Po sledeh kraške noše, ki je izšla pri tržaški založbi Mladika.

Tradicionalno prireditev so mnogi zelo pogrešali.

Številne zbrane na borjaču kraške hiše v Repnu sta na uradnem odprtju pozdravila predsednik Zadruge Naš Kras Edi Kraus in repentaborska županja Tanja Kosmina ter izpostavila pomen prireditve, ki od organizatorjev zahteva veliko truda in ekonomskega napora. To je tudi praznik, ki ovrednoti naše korenine, obuja kraško dediščino in je promocija celotne tržaške pokrajine in dežele Furlanije - Julijske krajine.

Glavna protagonista letošnje Kraške ohceti sta 31-letna Dana Purič iz Repna in leto starejši Ivan Kerpan iz Križa, ki sta (zaradi pandemije) čakala dve leti, da sta si izrekla da.

Večerni program je popestrila prireditev Srečno pot novic in novica, na kateri so se predstavili štirje pevski zbori iz krajev, od koder prihajata letošnja ženin in nevesta. Tudi tokrat so predstavili pesmi, ki opevajo ženitno tematiko in praznik ohceti, ter seveda domoljubne pesmi. Najprej se je predstavil domači moški pevski zbor Kraški dom iz Repna, ki ga že vrsto let vodi predsednica društva in duša Kraške ohceti Vesna Guštin Grilanc. Sledili so nastopi pevcev Mešanega pevskega zbora Rdeča zvezda iz Saleža, v katerem je pela tudi letošnja nevesta Dana, vodi pa ga Rado Milič, sicer tudi dirigent Moškega pevskega zbora Vesna iz Križa, od koder prihaja ženin Ivan. Aljoša Saksida je s harmoniko pospremil nastop ženskega pevskega zbora Kraške ribice.