Dve desetletji folkornega festivala: od četrtka do sobote bodo plesali in se družili

Na Obali dolgoletno folklorno izročilo negujejo v tamkajšnjem folklornem društvu VAL Piran, kjer že od leta 1961 združujejo mlade iz vse slovenske Istre in prenašajo slovensko kulturno izročilo skozi ples in glasbo iz roda v rod. Skupaj z Zvezo kulturnih društev so leta 2003 zagnali nov projekt: mednarodni mediteranski folklorni festival MIFF. Ker ga v letih 2020 in 2021 niso mogli izvesti zaradi pandemije korone, prav letos slavijo 20. obletnico. Slednja se bo odvijala tri večere: plesne delavnice v četrtek ob 20. uri na Trgu 1. maja, v petek in soboto pa nastopi ob 21. uri na Tartinijevem trgu.

Folklorne skupine iz različnih držav bodo uživale v Piranu. Prav tako obiskovalci. FOTO: Moni Černe

Prvotni namen festivala je bilo združevanje kulture, ljudskih plesov ter glasbe in viž sredozemskih, mediteranskih držav – od tu izhaja ime festivala, MIFF, pravijo organizatorji: »Sčasoma smo ugotovili, da nas to geografsko omejuje, zato danes poleg mediteranskih držav vabimo tudi druge. Tako je ime današnjega festivala MIFF povezano z mediteranskim okoljem, v katerem se dogaja.« V dolgih letih so sodelovali tudi s sosednjimi občinami: »Glavno prizorišče pa je seveda v občini Piran, saj Tartinijev trg ponuja idealen prostor za folklorne nastope, z odrom ali brez.«

Na letošnji izdaji bodo ob domačinih gostovali še folkloristi iz Poljske, Slovaške, Hrvaške, Nemčije, Madžarske ter Italije. Tudi sicer se predstavi okoli osem različnih skupin na vsakem festivalu, nekajkrat jih je bilo celo 13 na festival. V dveh dekadah MIFF so gostili več kot 160 skupin iz 28 različnih držav. »Od začetnih štirih skupin ter dveh dni smo potek festivala podaljšali in število sodelujočih skupin povečali,« pojasnjujejo svojo rast. Domačine bosta njihova redna in seniorska sekcija predstavljali z vedrino, toplino, svežino in dinamičnostjo, ki jo poosebljajo folkloristke in folkloristi VAL Piran. Ob okrogli številki jim bodo pete švigale še bolj kot po navadi.