Dutovlje v novi preobleki

Dutovlje so druga največja kraška vas v sežanski občini, ki ima tudi svojo krajevno skupnost, ima več kot 700 prebivalcev. V preteklih dveh letih so marsikaj naredili na področju infrastrukture, obnovili so vaško jedro in zgradili pločnik do križišča za Komen. Dela pri izgradnji pločnika skozi vas se bodo letos nadaljevala proti osnovni šoli, zdravstvenemu domu in socialnovarstvenemu zavodu Dom na Krasu.

Nove stopnice do cerkve

Že ob vhodu v vas iz sežanske smeri so z odstranitvijo stare hiše razširili cesto, obenem pa se je odprl čudovit pogled na renesančno cerkev sv. Jurija, ki jo je 13. julija 1450 posvetil tržaški škof, poznejši papež Pij II. Zidovi so obloženi s kraškim kamnom. V središču vasi so zasadili lipo – simbol slovenstva. Spomenik NOB, ki ga je restavriral sežanski častni občan in lastnik Vojaškega muzeja Tabor Lokev Srečko Rože, so osvetlili. Na celotnem placu so uredili parkirišča in odstranili neugledno avtobusno postajo. Postavili so novo osvetlitev in simbolno označili pot z lučmi do kraja, kjer je nekoč stal stari kal.

Investicija, ki jo izvaja Cestno podjetje Koper s podizvajalci, za obe fazi znaša okrog 5 milijonov evrov.

Prenovljen je bil del vasi Bitnja, obnovili so vodovod in kanalizacijo. Skozi vas so postavili oznake za umiritev prometa na 30 km/h in s tem poskrbeli za varnejšo hojo pešcev. Dela bodo nadaljevali v prvi polovici letošnjega leta v dveh etapah, in sicer najprej do Avtoservisa Gec na koncu vasi. Vaščani dutovskega dela Hrbelj in Terjanc, ki niso imeli vode, bodo bogatejši za vodovod, kanalizacijo in pločnik; slednji bo zgrajen do prireditvenega prostora, kjer v borovem gozdičku vsako leto poteka Praznik terana in pršuta, prireditev s polstoletno tradicijo.