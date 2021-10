CERKLJE NA GORENJSKEM • V krogu svojih najbližjih je 70. rojstni dan praznoval župnik Maks Ipavec, doma, kot pravi, iz ene najlepših župnij na Slovenskem, v Cerkljah na Gorenjskem. Praznovanje so mu polepšali pevci Šenturškega okteta. Ker rodbina Ipavcev izhaja iz Šentjurja pri Celju, so mu zapeli tudi več Ipavčevih pesmi, Slovenec sem, Planinska roža, Zvezda Danica, O mraku in Kje so moje rožice. Njegova rojstna vas je Zalog pri Cerkljah, na katero ima, kot pravi, še vedno zelo lepe spomine iz otroštva. Pri njih doma se je reklo pri Slivarju in Maksa so klicali kar Slivarjev Maks. Osnovno šolo je obiskoval v Zalogu in Cerkljah. Maturiral je na poljanski gimnaziji v Ljubljani. Na teološki fakulteti je diplomiral leta 1976 in bil istega leta posvečen v duhovnika. Kot je povedal, so mu mnogi Cerkljani pomagali, da je lahko diplomiral, za kar jim je še danes hvaležen. Kaplan je bil v župniji Trebnje, pri Sv. Jakobu v Ljubljani in v župniji Videm - Dobrepolje. Kot župnik je služboval v Begunjah pri Cerknici, Ribnici na Dolenjskem in Naklem. Po 19 letih se je vrnil v notranjsko župnijo Begunje pri Cerknici. Pri Maksu številni občudujejo njegovo širino v odnosu do ljudi. Poleg dušnega pastirstva se ukvarja s pisanjem. Napisal je več knjig, tudi o stricu, škofu Jožefu Kvasu. V sredini oktobra je izšla v samozaložbi na 492 straneh s številnimi barvnimi fotografijami njegova knjiga Duhovnik med nebom in peklom. Za takšen naslov se je odločil, ker duhovnik pluje skozi duhovniško življenje med dobrim in zlom. Uvodne misli v knjigo Maksa Ipavca je napisal škof Anton Jamnik. Hvaležen je vsem, ki so mu pomagali, da je knjiga ugledala luč sveta. Delo je na kratko predstavil na Vodnikovi domačiji. JANEZ KUHAR