Družinska smreka za meščane

V Velenju so pred dnevi končali praznično okrasitev mesta. Letos so na novo okrasili Visto – park z razgledom ob Velenjskem jezeru, prenovljeni trg v Starem Velenju ter Goriško cesto, povezavo med delom mesta Šalek s KS Gorica z okrog 5000 prebivalci. Novoletno drevo na Titovem trgu so s pomočjo strojne opreme postavili že 24. novembra, prižig tisočerih led lučk je bil nekaj dni pozneje.

Velenje ima za praznike in vse leto veliko rdeče srce.

Pomoč pri postavljanju so znova ponudili prostovoljci iz Cirkovc in Šentilja, ki že vrsto let pomagajo pri postavljanju mlajev in novoletnih prazničnih dreves. Osrednji mestni trg tokrat krasi smreka, ki jo je letos občankam in občanom podarila družina Višnar iz Kavč pri Velenju. Izjemno lepo drevo, visoko okrog 20 metrov, krasi 37.000 električnih kresničk, ki so usklajene s preostalo svetlobno instalacijo. V Velenju gojijo tradicijo, da kmetje, meščani ali vaščani podarijo praznična drevesa; več kot dve desetletji iz KS Škalske Cirkovce ter Šentilja pri Velenju, zadnja leta pa tudi iz neposrednega predela mesta, saj so okrasne jelke in smreke dorasle svoje zrelo obdobje in jih je težko odstraniti na klasičen način. Mestna oblast poskrbi za strojno, varno odstranitev.

Že štiri leta iz različnih razlogov niso postavljali novoletnih jelk klasično, na horuk, kot so to počeli in še marsikje na vasi počno tega vajeni in vešči fantje in možje, ki negujejo slovensko tradicijo postavljanja mlajev in novoletnih dreves. Mesto je okrašeno podobno kot vsako leto, z novoletnimi svetlobnimi zvezdami na uličnih svetilkah, s svetlobnimi trakovi na drevesih in samostojnimi kreacijami v središču.

20 metrov je visoko drevo.

Dve krožišči krasita svetlobni kreaciji vodometa pod Velenjskim gradom in pri Sončnem parku. Tokrat so brez javne prireditve vklopili praznično razsvetljavo v prvem tednu decembra, ko so občanke in občane povabili na sprehod po prazničnih trgih in ulicah. Luči bodo ta urejeni kraj osvetljevale do 16. januarja, za kar so letos namenili približno 100 tisočakov. Vse skupaj je dobilo še bolj idilično podobo po sneženi noči, ko je tudi Velenje že drugič dobilo porcijo snega, tokrat izdatnejšo.