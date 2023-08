Družina Janeza Janše žaluje, umrl je njegov tast

Družina predsednika največje opozicijske stranke žaluje. V 74-letu starosti je umrl oče Urške Bačovnik Janša, Franc Bačovnik. Žalujoči se bodo od njega poslovili v četrtek na pokopališču Šentilj, piše na spletni strani komunalnega podjetja.

»Iskreno sožalje družini Urške Bačovnik Janša in bližnjim sorodnikom ob izgubi dragega očeta in moža Franca Bačovnika,« je zapisal Roman Perklič, predsednik občinskega odbora Zagorje ob Savi. Franc Bačovnik je bil aktiven v lokalni politiki, deloval je v mestnem odboru SDS Velenje.

Roman Perklič FOTO: Posnetek Zaslona

Bili so sosedi

Leta 2011 se je Janez Janša z družino preselil iz Ljubljane v Šentilj pri Velenju. Tam sta kupila obnovljeno hišo in opuščeno kmetijsko posestvo in tako postala neposredna soseda njenih staršev. Janša je ob selitvi v Silovo razkril, da se starši njegove žene ukvarjajo s kmetovanjem in da njihova kmetija leži povsem blizu njegovega domovanja.