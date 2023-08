Družina 6-letne Nikite, ki ima redko gensko bolezen, čez noč ostala brez vsega

Deklica Nikita ima težko neozdravljivo redko gensko bolezen, sindrom FOXP1.

Poplave so njeni družini popolnoma uničile hišo, iz katere so jih morali pred naraslo vodo s čolnom reševati gasilci.

Družina je v trenutku izgubila vse, kar je imela. Ostal pa jim je kredit za uničeno hišo, ki ga morajo Nikitini starši odplačati.

Uničena hiša. FOTO: Mediavibre Kreativni Studio

V Društvu Viljem Julijan so pristopili na pomoč deklici in njenim staršem Mihu in Ivani Pečovnik in zanje odprli sklic, kamor lahko za družino zbirajo donacije.

TRR Društva Viljem Julijan: SI56 0400 1004 8660 136 Sklic: SI00 882023 Namen: Donacija za družino Nikite – pomoč ob poplavah