Drastična napoved Janše: Pred nami je grožnja, ki se stopnjuje

V dneh, ko se bo po Evropi začelo cepljenje, je iz Velike Britanije prišla skrb vzbujajoča novica o novem sevu virusa, ki je za okoli 70 odstotkov bolj nalezljiv. Kaže, da bodo evropske države, tudi Slovenija, začele zapirati meje, načrtovanje potovanja pa premierodsvetuje vse do marca.Preberite tudi:»Glede na novo grožnjo, ki se zdaj pojavlja, pričakujemo, da se bo situacija čez današnji dan bolj razčistila, kljub temu pa je jasno, da nova inačica virusa ni le v Veliki Britaniji, temveč v številnih drugih evropskih državah, tudi v naš soseščini,« je o novi nevarnosti povedal premier Janša. Dodal je, da so se ponoči usklajevali ukrepi za popolno zaporo meja. »Preden se bomo za to odločili, se bomo usklajevali znotraj Evropske komisije, kajti ko gre za tako drastičen ukrep, je potrebno sodelovanje na obeh straneh meje, da ne bo še večjih težav za ljudi, ki bodo že tako in tako nastale,« je povedal po srečanju štirih predsednikov – države, vlade, državnega zbora in državnega sveta – v predsedniški palači.Preberite tudi:Janša je poudaril, da »že danes odsvetujemo vsem, ki načrtujejo nenujna potovanja do sredine marca, da jih ne načrtujejo, da jih odložijo v načrtovanje za poznejši čas. Tudi vsem, ki v tem času načrtujejo obisk Slovenije, svetujemo, naj ta obisk preložijo. Vsakega bomo dvojno veseli po tem, ko ta previdnost ne bo več dodatno potrebna.«Preberite tudi:Kar se tiče epidemije, smo pred zadnjo tretjino spopada z virusom, je dejal Janša, pri tem pa izpostavil napovedi strokovnjakov, ki svetujejo Evropski komisiji, da sta pred nami dva meseca, ki bosta težja od mesecev, ki so za nami. »Čeprav vidimo luč na koncu tunela v obliki cepiv, ki so že odobrena ali pa za katera pričakujemo, da bodo odobrena v prihodnjih tednih in mesecih, je jasno, da do pozne pomladi s precepljenostjo ne bo mogoče v popolnosti zaustaviti širjenja inačice virusa, s katero smo se spopadali do zdaj,« je povedal.Pred nami so tedni in meseci, kjer bomo morali poleg izvajanja cepljenja in zaščite najbolj ranljivih skupin kombinirati tudi vse ukrepe, ki smo jih poznali letos, in to brez tega novega tveganja, ki postaja znano v zadnjih dneh, to je širjenja mutirane inačice koronavirusa iz domnevnega žarišča v Veliki Britaniji. »S tem se intenzivno ukvarjamo že dva dni in koordiniramo tudi znotraj Evropske komisije in vse informacije doslej potrjujejo povečano tveganje. To pomeni, da je pred nami neka grožnja, ki se dejansko stopnjuje, ne glede na dobre informacije, ki smo jih bili v zvezi s cepljenjem deležni v zadnjih tednih,« je poudaril.Nekoliko bolj optimistično je nadaljeval, da bomo naslednje leto v predbožičnem in novoletnem času »živeli brez mask v bolj sproščenem ozračju, brez omejevanja obiskov in v situaciji, ko bo življenje spet normalno, a do takrat je še nekaj etap«. Po njegovih besedah bo soočenje s koronavirusom toliko bolj uspešno, kolikor bolj bomo v tem času sposobni sodelovati. »Več bo sodelovanja, nižja bo cena, več bo izključevanja, višja bo cena. Vedno je bilo tako, tako v slovenski zgodovini kot v zgodovini drugih držav,« je poudaril.O cepljenju je dejal, da se je stroka poenotila glede prioritet, količine, ki so bile napovedane, pa naj bi ostale takšne, kot so. »Še posebej s hitrim cepljenjem najbolj rizičnih skupin pa bomo bistveno vplivali na najbolj tragične posledice epidemije. Vse to, čemur se moramo odpovedati, stikom, obiskom, druženjem, zabavam, javnemu življenju – vse to lahko v veliki meri kasneje nadoknadimo, tisto, česar ne moremo nadoknaditi, pa so izgubljena življenja, zato izrekam sožalje vsem, ki so izgubili najdražje v času spopada z epidemijo doslej,« je poudaril in dodal, da bo strategija cepljenja prvenstveno usmerjena v to, da se drastične posledice epidemije ne bodo pospeševale, temveč preprečevale.