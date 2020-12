Bojana Beović o tem, kako je z mutacijo covida v Sloveniji in zakaj bomo še dolgo v karanteni

Infektologinja, ki je na čelu strokovne skupine za boj proti epidemiji in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, je zaradi nove različice novega koronavirusa zaskrbljena. Ta je precej bolj nalezljiv od zdaj poznanih sevov. Čeprav potek bolezni ni hujši, pa zaradi intenzivnosti širjenja povzroča v populaciji več okužb, s tem pa tudi več primerov hudo bolnik, ki se morajo zdraviti na intenzivnih oddelkih ali celo umrejo, nam je povedala v telefonskem pogovoru. Beovićeva tako nestrpno pričakuje nove zapore konec tedna, ki jih je vladni govorecnapovedal na današnji novinarski konferenci. Podrobnosti o zaprtju nekaterih dejavnosti bodo še sporočili.V tem času je nastalo veliko mutacij in očitno so privedle do sprememb v delovanju virusa na človekovo celico. Z novim sevom virus lažje vstopi v celico, se nanjo bolje veže in se v večjih količinah iz nje sprošča, kar pa pomeni večjo kužnost virusa. In ravno to naj bi bil vzrok nenadnega povečanega pojava primerov okužb z novim koronavirusom v Veliki Britaniji.Kaže, da je ta oblika virusa bolj razpršena. Če so ustrezni pogoji in če prihaja do stikov med ljudmi, se ta virus še bolje in hitreje širi kot sicer. To mutacijo so odkrili tudi že na Danskem, na Nizozemskem in zdaj celo v Italiji.Ne vemo. Biologi se ukvarjajo s tem in analizirajo naše seve. V kratkem bodo tako dobili informacijo, ali je prisoten tudi pri nas.Za zdaj ne poročajo o težji klinični sliki, je pa seveda večje število okuženih, ki lahko nastane zaradi bolj kužnega virusa, in videti je, da nastaja. To pomeni večje število huje bolnih in takih, ki potrebujejo zdravljenje na intenzivnih oddelkih ali celo umrejo. Zaradi povečanega števila okužb je potem ob enakem deležu tudi večje število bolnih s težjimi zapleti, ob tem, da bolezen novega seva sicer ni hujša.Nestrpno pričakujemo nove zapore konec tedna. Že prej pa je treba zelo skrbno razmišljati o tem, kako bomo praznovali v naslednjih dneh, da ne bomo na praznovanju koga okužili. Naša skupna naloga je, da čez praznike ne povzročimo nobene nove okužbe, torej da se nihče od naših znancev ne okuži.Prve pol leta prav gotovo. V zimske mesece gremo s precejšnjim bremenom obolelih. Število obolelih in hospitaliziranih je v Sloveniji zelo veliko. Pričakujemo, da se bo stanje v januarju in februarju še poslabšalo – delno zaradi vremenskih razmer in tipičnega obdobja, ko se bolje širijo respiratorne bolezni, nekaj okužb pa bi lahko povzročili o tudi sami, če bo prišlo do nenadzorovanega širjenje čez praznike. Tako da nas v prvem delu letu prav gotovo čaka veliko bolnih in veliko dela z epidemijo, s tem pa tudi prilagoditve vseh, s katerimi želimo zmanjšati število prenosov.V kratkem pričakujemo tudi cepljenje. Upamo, da bo šlo vsaj približno po načrtu in da bomo za najbolj rizične dobili cepivo v zadnjem tednu tega leta. To pa bi ob spomladanski izboljšavi vremena in s tem, ko bi bili več zunaj, pomenilo zmanjšanje virusnega bremena. Tako si predstavljamo. A bodo še naprej, še kar nekaj časa, potrebni ukrepi in skrb vseh, da virusa ne prenašamo.Za zdaj je mnenje, čeprav ga strokovnjaki, ki so se ukvarjali z novim sevom, še niso zelo trdno podprli, da je ujemanje cepiva in spremenjene beljakovine dovolj veliko, da bo cepivo še dovolj učinkovito. Sprememba te virusne beljakovine pa je napoved, da se bo lahko s tem novim koronavirusom dogajalo isto, kot se dogaja z gripo. Da se bo torej virus vsako leto toliko spremenil, da bo treba cepivo modificirati oziroma se ponovno cepiti.