Pri sosedih odkrili mutiran sev koronavirusa, vstop v državo le še z obvezno karanteno

V več državah je opolnoči začela veljati prepoved letov iz Velike Britanije zaradi novega seva koronavirusa. Novo različico novega koronavirusa so medtem odkrili tudi v Italiji.



S tamkajšnjega ministrstva za zdravje so sporočili, da se je okuženi z letalom pred nekaj dnevi v Rim vrnil iz Združenega kraljestva. Okužena oseba z novim sevom in njen partner sta trenutno v izolaciji.



Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC) je državam svetoval, naj analizirajo vzorce virusa, da bi odkrili, ali se je novi sev razširil še kam.

V Italijo vstop možen le še z obvezno karanteno

Italijo je od danes do 6. januarja možen vstop le še z obvezno karanteno. S tem ukrepom želi Rim preprečiti morebitni tretji val epidemije v januarju. Podoben ukrep omejitve vstopa v državo že od sobote velja tudi v Avstriji.



V Italiji je za vse državljane in tujce ob vstopu v državo po novem obvezna karantena. Ukrep je zasnovan predvsem za tiste, ki se nameravajo odpraviti na smučanje v Švico ali države Evropske unije, kot sta Slovenija in Avstrija.



WHO je v soboto že sporočila, da je v stiku z britanskimi oblastmi zaradi novega seva novega koronavirusa, ki se prenaša znatno hitreje od doslej znanih. »Oblasti Združenega kraljestva bodo še naprej z nami delile informacije ter rezultate analiz in študij o novem sevu. Ko bomo izvedeli več o lastnostih in vplivu te različice pa bomo posodobili podatke in obvestili države članice in javnost,« je sporočila organizacija na Twitterju.



Britanski premier Boris Johnson je dejal, da se novi sev očitno prenaša bistveno lažje in je po prvih ugotovitvah »do 70 odstotkov bolj nalezljiv«.