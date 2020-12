Slovenska znanstvenica razkrila, kakšna je nova različica koronavirusa

Povezava med razširjenostjo in prisotnostjo različice v populaciji

Kako bo novi sev vplival na cepivo?

Svetovna zdravstvena organizacija WHO je v soboto sporočila, da je v stiku z britanskimi oblastmi zaradi novega seva novega koronavirusa, ki se prenaša znatno hitreje od do zdaj znanih. Mutirani sev koronavirusa so odkrili tudi v sosednji Italiji . Da je bila zaznana nova različica virusa sars-cov-2, je potrdil tudi sledilnik covida 19. Na twitterju so delili povzetek slovenske znanstvenice o tem, kaj je do zdaj o njem znanega.Evolucijska antropologinja, biologinja in kognitivna znanstvenicaje razkrila, da se bolj prenaša od ostalih različic, ki so trenutno prisotne v populaciji. Po njenih besedah to vedo, ker obstaja povezava med različico virusa in njeno pogostostjo v populaciji.Kako nastanejo različice virusa? Ko se virus replicira, prihaja do »tipkarskih« napak (»črka« se zamenja ali izpusti). Teh je lahko več in vodijo v večje spremembe virusnih proteinov, še pravi Muršičeva in dodaja: »V primeru te različice je prišlo do 14 mutacij in treh delecij na genskem zapisu. Kakšen biološki pomen imajo, za zdaj še ne vemo. Edini podatek, ki ga imamo, je povezava med razširjenostjo in prisotnostjo različice v populaciji.«Ko so v prirejenem laboratorijskem virusu naredili eno izmed delecij, so pri njem zaznali dvakrat višjo stopnjo infektivnosti celic s površinskim receptorjem, ki ga uporablja virus, v primerjavi z virusom brez delecije. Večina mutacij, ki so se zgodile do zdaj (brez te nove), sicer ni vodila v večjo prenosljivost virusa sars-cov-2.Kako bo različica vplivala na cepivo? Muršičeva pravi, da tega še ne vedo. »Cepiva mRNK vsebujejo navodila za izdelavo proteina S. Naše telo ob srečanju z njimi razvije protitelesa za prepoznavo različnih delov tega proteina. Protitelesa so le del priprave našega imunskega sistema na virus,« je še zapisala. Prav tako za zdaj ni znano, kako bodo mutacije v prihodnosti vplivale na cepivo: »Morda nas nekoč prehiti, a mi ga lahko s prilagoditvijo cepiv hitro ujamemo.«O novem sevu tako ostaja odprtih še ogromno vprašanj, a bo po besedah Muršičeve več znanega v prihodnjih dneh in tednih.