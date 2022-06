Drama v parlamentu: predsednico je tako pretresel, da je prekinila sejo (VIDEO)

Poslanke in poslanci danes nadaljujejo izredno sejo. Na mizi imajo več zakonodajnih predlogov s področja zdravstva, ki so jih na ustavni seji novega sklica DZ vložili v SDS, pa tudi odreditev parlamentarne preiskave za ugotavljanje domnevno nezakonitega financiranja strankarske politične propagande v medijih.

Tudi danes je bilo v hramu demokracije vse prej kot mirno. Zapletlo se je že na začetku, ko je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič prebrala imena poslancev, ki so se pred današnjo sejo opravičili, nato pa še tiste, ki svoje odsotnosti niso napovedali vnaprej. To je povzročilo kar nekaj slabe volje med poslanci, tudi pri tistih iz koalicije. Protestirala pa je tudi vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.

To pa ni bila edina stvar, ki je zmotila poslanko SDS. Klakočar Zupančičevi je očitala, da med vodenjem seje komentira stališča in razpravo, kar pa po njenih besedah ni v skladu s poslovnikom.

Mojca Šetinc Pašek (Gibanje Svoboda) pa je med razpravo predvajala posnetek z Nove24TV, ki po njenem prepričanju dokazuje, da omenjeni medij »razpihuje sovraštvo«.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič bo naslednji teden opravila posvet z vodji poslanskih skupin o delu DZ. Pogovor bo med drugim tekel o tem, kako voditi nadzor nad prisotnostjo in navzočnostjo na sejah.

Med oddajo Kdo vam laže, ki jo vodi Boris Tomašič, je namreč v studio poklical gledalec, ki je pozival k uporabi orožja proti novi vladi, voditelj pa je izrekel besede, da so »krvavo prišli na oblast in da jih bo potrebno očitno na tak način tudi odstraniti«. To pa je predsednico DZ tako pretreslo, da je za 15 minut prekinila sejo. »Drage državljanke in državljani, tudi to je Slovenija,« je med drugim dejala pred prekinitvijo.