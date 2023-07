Ljubljano zajelo silovito neurje: poglejte, kaj se je zgodilo s Pečečnikovim stadionom (FOTO)

Za današnje popoldne so vremenoslovci napovedovali nevihte. In če smo stiskali pesti, da morebiti ne bo tako hudo kot v prejšnjih dneh, so nas sporočila Centra za obveščanje RS po 12. uri spravila na realna tla.

Podrto drevo na Brodarjevem trgu v Ljubljani. FOTO: Bralec Tomaž

Obsežen nevihtni sistem je iz Italije drvel proti Sloveniji in nas kmalu po 13. uri tudi dosegel. Nevihta se je nad Slovenijo le še krepila, zato vremenoslovcem ni preostalo drugega, kot da opozorilo iz oranžne dvignejo na najvišjo stopnjo, rdečo (več o današnjem dogajanju tudi v članku Okrepljen nevihtni sistem nad Slovenijo, razglasili rdeče opozorilo (VIDEO)).

Uničen stadion

Kako hudo je bilo v slovenski prestolnici Ljubljani, je razvidno s spodnjih fotografij. Med drugim je naš novinar Tomica Šuljić za Bežigradom uzrl prizor, ki ga ne bo zlahka pozabil: pogled na stadion, tisti Plečnikov, ki že tako propada, je bil v neurju še dodatno uničen. In medtem ko sta z našim fotografom čakala na zeleno luč, se je na avtomobil v bližini zrušila še svetilka.

Posledice neurja v Ljubljani FOTO: Dejan Javornik

Najhuje je, da neurja še zdaleč ni konec. Nevihtna linija namreč potuje proti vzhodu države, s seboj pa prinaša zelo močne sunke vetra, ponekod tudi točo.

Žal pa zaenkrat nimamo dobrih novic. Vremenoslovci namreč napovedujejo »glavnino nevihtnega dogajanja po Sloveniji pozno popoldne, zvečer in v noči na četrtek«.

Posledice neurja v Ljubljani FOTO: Dejan Javornik

Posledice neurja v Ljubljani FOTO: Dejan Javornik

Huda ura je bila tudi v Kamniku, veter je odkrival strehe.

Kako je pri vas? Pošljite nam fotografije, objavili jih bomo.