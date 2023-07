Rdeče opozorilo: na Gorenjskem močan veter podiral drevesa in odkrival strehe, v okolici Ribnice toča (VIDEO)

V torkovem neurju so bili bolj prizadeti Kanal ob Soči, Bovec in Kobarid, ko je močan veter podiral drevesa in odkrival strehe. Ponekod še vedno odstranjujejo posledice neurja, ki se je razbesnelo prejšnji četrtek. Med drugim je bila na Bohinjskem poškodovana družina, ki je kampirala na črno. V torek popoldne so gasilci na varno evakuirali 253 ljudi, ki so taborili na prostem.

Začelo se je po 13. uri

Z uprave za zaščito in reševanje tudi pred današnjim neurjem pozivajo vse, ki šotorijo in preživljajo čas na prostem, naj se umaknejo na varno. In prvi nevihtni sistem nas je dosegel še pred 14. uro.

»Po podatkih Agencije RS za okolje se prek severne Italije zahodni Sloveniji približuje nevihtni sistem, ki bo vplival na vreme v zahodni in deloma osrednji Sloveniji predvidoma že med 13. in 14. uro. Glavnino nevihtnega dogajanja po Sloveniji pričakujejo pozno popoldne, zvečer in v noči na četrtek,« je opozarjal Center za obveščanje RS (Cors).

Odstranjevanje dreves na cesti proti Novakom FOTO: Pgd Novaki

In res je bilo tako. Ob 14. uri so prvo opozorilo dopolnili: »Po podatkih Agencije RS za okolje je močan nevihtni sistem zajel zahodno Slovenijo in se še krepi, zato je za zahodno in osrednjo Slovenijo do 16. ure izdano rdeče opozorilo. Nevihtni sistem spremljajo predvsem zelo močni sunki vetra in krajevno lahko tudi toča. Pomika se zelo hitro.«

Z Jesenic se nam je kmalu po 14. uri javila bralka, ki je dejala: »Takega neurja, kot je zdaj, še nisem videla.«

Radarska slika padavin:

Kje grozi toča:

Opozorilo pred naraščanjem hudourniških vodotokov

V Velenju je med 15:00 in 15:30 padlo 31,1 mm dežja. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki, opozarja ARSO. Pas neviht se je pomaknil nad vzhodno Slovenijo. Močnejše nevihte po vsej Sloveniji še pričakujemo zvečer in v noči na četrtek ob prehodu hladne vremenske fronte.

Burno vremensko dogajanje, izdali rdeče opozorilo

Sinoči nas je prešla močna nevihta linija, ki je povzročila nastanek izrazitega nevihtnega piša. Sunki vetra so na številnih postajah presegali 70 km/h, na nekaterih celo 100 km/h. Nov dan bo, kot kaže, prinesel nove močne nevihte, piše Arso.

Močan nevihtni sistem je popoldan prešel zahodno in osrednjo Slovenijo, sedaj pa se je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso), ki je za to območje izdal rdeče opozorilo, nevihtna linija pomaknila proti vzhodu, kjer sedaj prav tako velja najvišja stopnja opozorila. Prinaša zelo močne sunke vetra, okolico Ribnice pa je prešla izrazitejša nevihta s točo.

Odstranjevanje dreves na cesti proti Želinu FOTO: Pgd Cerkno

Na Gorenjskem močan veter znova podiral drevesa in odkrival strehe

Ponekod po Sloveniji močno deževje in nevihte ovirajo promet. Na Prometno-informacijskem centru za državne ceste voznike pozivajo, naj vozijo previdno, prilagodijo hitrost in varnostno razdaljo. V primeru toče naj se ne ustavljajo pod nadvozi ali mostovi. Na Gorenjskem je po prvih informacijah močan veter znova podiral drevesa in odkrival strehe. Na več koncih Gorenjske in Severne Primorske je motena tudi oskrba z električno energijo.

»Tudi danes v višinah piha močan zahodni veter, ki na višini okoli 6 km dosega hitrost okoli 90 km/h. Obenem bo ozračje ob dnevnem segrevanju postalo še bolj nestabilno, kot je bilo včeraj. Na nadmorski višini med 3 km in 7 km je prisoten izrazit padec temperature z višino. Gre za 'puščavsko' plast zraka, ki so jo iznad severne Afrike prinesli višinski vetrovi. Ta plast izrazito poveča labilnost ozračja. Nevihte bodo nastajale pred in ob hladni fronti, ki nas bo prešla ponoči,« piše Arso na svoji facebook strani.

Hitro spreminjanje na nebu

Stanje neba se bo popoldne in zvečer zaradi velike nestabilnosti in močnih višinskih vetrov hitro spreminjalo. »Pričakujemo, da se bodo popoldne močnejše nevihte iznad Avstrije razširile nad severovzhodno Slovenijo. Tokrat je videti, da bo šlo za posamezne nevihtne celice (ne za nevihtno linijo, kot je bilo včeraj). Glavna nevarnost bodo toča, močni sunki vetra in nalivi. Zvečer in ponoči se bodo nevihte iznad severne Italije razširile tudi nad zahodno osrednjo in južno Slovenijo, kjer bodo prav tako možne močnejše nevihtne celice s točo, sunki vetra. Obenem se bo zaradi prehoda vremenske fronte povečala nevarnost za dolgotrajnejše nalive. Dogajanje se bo umirjalo v drugi polovici noči na četrtek ali v četrtek zgodaj zjutraj, najkasneje na jugu države,« pišejo.

V tako dinamičnih dneh, kot je danes, se vremenska napoved lahko hitro spremeni. Sedaj vremenoslovci podrobneje spremljamo razvoj neviht, ki so nad severno Italijo in Švico. Tamkajšnje dogajanje lahko znatno vpliva na vreme pri nas čez nekaj ur.

