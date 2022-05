Dostopna energija – pomembna prednost današnjega časa

Daljinski sistemi ogrevanja in sodobne alternativne rešitve so velikokrat nesprejemljive za bolj oddaljena območja zunaj mestnih središč ali višje ležeče kraje, kjer je za zagotavljanje osnovnih dejavnosti in življenje nujno potreben stabilen vir energije. Aktualne razmere in dogajanja v svetu še toliko bolj v ospredje postavljajo potrebo po mobilni in dostopni energiji. Utekočinjen naftni plin (UNP) je odgovor na številne aktualne izzive in vir, ki zaradi svoje možnosti transportiranja v različnih volumnih omogoča boljše razmere za življenje milijonom posameznikov po svetu.

Utekočinjen naftni plin (UNP) na Kredarici in še kje

Pomlad prebudi številne pohodnike, ljudje se pogosteje odpravimo v naravo in na vrhove naše prelepe domovine. Za prehojeno pot se radi nagradimo s kakšnim toplim napitkom ali jedjo na žlico. Ste že kdaj pomislili, kako zagotavljajo energijo za kuhanje ali ogrevanje na takšnih odročnih območjih?

UNP za kuhanje ali ogrevanje uporabljajo številni planinski domovi v Sloveniji. Na vrhove jih lahko dostavimo s pomočjo helikopterjev, posebnimi terenskimi vozili oziroma tovornjaki (avtocisternami). Tudi Kranjska Gora, Pohorje ali Krvavec kot pomembna smučarska oziroma zimska središča v veliko svojih nastanitvenih ali gostinskih objektih uporabljajo UNP.

FOTO: Gospodarsko Združenje Za Utekočinjeni Plin

V zadnjih letih so priljubljene premične prikolice s ponudbo hrane, kjer prav tako UNP oziroma plinske jeklenke omogočajo najboljšo rešitev, saj ni urejanja drugih priključkov in je vse potrebno za kuhanje praktično v vozilu.

Zagotovo pa se bodo strinjali vsi avtodomarji, kampisti, overlandarji in podobne skupine, ki dopustujejo v naravi, da bi bilo brez utekočinjenega naftnega plina (UNP), ki omogoča priključitev na naprave, kot so kuhalniki, luči, hladilniki ipd., dopustovanje veliko bolj omejeno. Posebej priročne so manjše turistične jeklenke kapacitete tri oziroma dva kilograma.

FOTO: Gospodarsko Združenje Za Utekočinjeni Plin

Utekočinjen naftni plin – preprosto mobilen vir

Drugače kot zemeljski plin, ki ga pogosto laično enačijo z utekočinjenim naftnim plinom (UNP), ta za uporabo ne potrebuje večjih infrastrukturnih naložb z vidika gradnje plinovodnega omrežja (lahko pa se sicer uporablja tudi v taki obliki – torej, da povezuje več ločenih lokacij), ampak zadostujejo prenosne oziroma mobilne posode za hrambo – tj. jeklenka ali plinohram.

V primeru priključitve na plinohram se lahko sicer poveže tudi več lokacijsko oddaljenih enot, sama dobava oziroma polnjenje plinohrama poteka s pomočjo avtocisterne, ki energent dostavi praktično povsod.

Eno najčistejših fosilnih goriv, ki je združljivo z obnovljivimi viri

Rešitve v praksi kažejo, da so fosilna goriva še vedno nepogrešljiva za zagotavljanje stalne in nemotene oskrbe. UNP lahko uporabimo ali izgubimo, saj večino energenta pridobimo kot stranski produkt pri destilaciji surove nafte in pridobivanju zemeljskega plina, v zadnjem času pa tudi iz obnovljivih virov energije – kot to velja na primer za 100-% obnovljivi vir biopropan. Glede na izkušnje je oprema oziroma UNP instalacijski sistem enostavno združljiv tudi z drugimi viri, kot je utekočinjen zemeljski plin (LNG) oziroma biopropan. UNP je zanesljiv fosilni vir, ki je v praksi velikokrat rešitev v primeru vključevanja alternativnih naravnih virov ali hibridnih rešitev z drugimi fosilnimi gorivi, saj uporabnikom prinaša želeno mero stabilnosti.

FOTO: Gospodarsko Združenje Za Utekočinjeni Plin

Naročnik oglasne vsebine je GIZ UNP - Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin