Domovi za starejše bodo dvignili oskrbnine

Domovom za starejše vlada ne bo več subvencionirala stroškov, zato bodo dvignili cene oskrbnine. Kot je za N1 dejal Denis Sahernik, sekretar Skupnost socialni zavodov, ki zastopa tudi domove za starejše občane, se temu ne bo moč izogniti, če želijo še naprej izpolnjevati obveznosti do dobaviteljev blaga in storitev ter zaposlenih. Vlado pozivajo k nadaljevanju proračunskega financiranja.

Pristojno ministrstvo jim je pred kratkim sporočilo, da bodo s 1. julije lahko izredno uskladili cene storitev oziroma oskrbnine.

Kje vse bodo zvišali oskrbnine, še ni znano, bo pa to izračunal vsak izvajalec zase.

Kdo bo dvignil cene

Ljubljanski Dom upokojencev Center načrtuje dvigi oskrbnine. Kot je povedala direktorica Zlata Marin, so zato krivi višji stroški dela in materiala, elektrike in hrane. Koliko višje bodo oskrbnine, še ne vedo.

V domu Danice Vogrinec v Mariboru se za dvig oskrbnine še niso odločili, če se subvencioniranje ustavi, pa bo treba razmisliti, kako stroške poravnati.